Kadir İnanır'dan iyi haber geldi

Kadir İnanır'dan iyi haber geldi
Yayınlanma:
Beyin damarına pıhtı atması sonrası uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır, ayakta çekilen son fotoğrafıyla sevenlerini sevindirdi. Canan Kaftancıoğlu, “Bu fotoğraf, Kadir İnanır’ın inadı ve kararlılığının sonucu” diyerek paylaşım yaptı.

İki sene önce beynine pıhtı atmasının ardından uzun süre yoğun bakımda kalan 76 yaşındaki Kadir İnanır, yaklaşık bir yıldır fizik tedavi görüyor.

İnanır’ın tedavi sürecinde ailesi ve yakın dostları desteğini hiç eksik etmedi. Son olarak eski CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, usta sanatçıyı ziyaret etti.

screenshot-2026-01-07-at-13-51-59-kadir-inanirdan-sevindirici-haber.png

Kadir İnanır hüngür hüngür ağladı: Gece yarısı telefona sarıldıKadir İnanır hüngür hüngür ağladı: Gece yarısı telefona sarıldı


Kaftancıoğlu, Instagram hesabından Kadir İnanır’la birlikte ayakta verdikleri bir fotoğrafı paylaştı. Paylaşımına şu notu düştü:

“Sevgili @kadirinanir’la fotoğraf paylaşabiliriz artık. Hem de ayakta. Bir hekim olarak; bu fotoğrafın Kadir İnanır inadı ve kararlılığının sonucu olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. O her anlamda Kadir İnanır.”

UNUTULMAZ FİLMLERLE HAFIZADA

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te beyin damarına pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

Kadir İnanır, “Tatar Ramazan” ve “Selvi Boylum Al Yazmalım” gibi filmlerdeki başrolleriyle Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Magazin
Serenay Sarıkaya'nın muhteşem evi Alman basınında!
Serenay Sarıkaya'nın muhteşem evi Alman basınında!
Deniz Akkaya'nın cezası kesinleşti: Hapis yatacak
Deniz Akkaya'nın cezası kesinleşti: Hapis yatacak