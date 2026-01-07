Kadir İnanır'dan iyi haber geldi

İki sene önce beynine pıhtı atmasının ardından uzun süre yoğun bakımda kalan 76 yaşındaki Kadir İnanır, yaklaşık bir yıldır fizik tedavi görüyor.

İnanır’ın tedavi sürecinde ailesi ve yakın dostları desteğini hiç eksik etmedi. Son olarak eski CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, usta sanatçıyı ziyaret etti.

Kadir İnanır hüngür hüngür ağladı: Gece yarısı telefona sarıldı



Kaftancıoğlu, Instagram hesabından Kadir İnanır’la birlikte ayakta verdikleri bir fotoğrafı paylaştı. Paylaşımına şu notu düştü:

“Sevgili @kadirinanir’la fotoğraf paylaşabiliriz artık. Hem de ayakta. Bir hekim olarak; bu fotoğrafın Kadir İnanır inadı ve kararlılığının sonucu olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. O her anlamda Kadir İnanır.”