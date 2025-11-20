Güllü dosyasında kilit isim konuştu! "Bir arabayla uçurumdan atılacaktı"

Yayınlanma:
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, kızıyla mesajları ortaya çıkan Bircan Dülger, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güllü'nün 26 Eylül gecesi, Yalova'daki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile mesajlaşmaları ortaya çıkan kilit isim Bircan Dülger flaş açıklamalarda bulundu.

gullu.webp

"CAMDAN DÜŞTÜĞÜNÜ DUYDUĞUM ZAMAN AKLIMA HEMEN TUĞYAN'IN ATTIĞI GELDİ"

Neler Oluyor Hayatta programında yer verilen habere göre Dülger'in açıklamaları, şu şekilde:

"Tuğyan'ı çok iyi tanıyorum. Şeytan onun yanında çok masum kalır. Ben o gün onu ikna etmemiş olsam, Güllü abla bir arabayla uçurumdan atılacaktı. Kafasında net bir plandı. Her zaman dile getirirdi.

Camdan düştüğünü duyduğum ilk zaman aklıma hemen Tuğyan'ın attığı geldi. Cenazede göz göze geldik. 'Abla ben yaptım ama çok pişmanım keşke yapmasaydım' dedi.

Tuğyan akıl almaz yalanlar atar. Mesajlaşmaların olduğu gün telefonda da konuştum. Onu ikna etmeye çalıştım."

tugyan.jpg

WHATSAPP MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi için yazdığı ve ölmesini istediği belirtilen WhatsApp mesajları ortaya çıkmıştı.

Tuğyan Ülkem, savcılığa verdiği ifadede mesajların kendisine ait olduğunu kabul etmiş, ancak annesini öldürmediğini, bu mesajları kırgın olduğu bir dönemde attığını söylemişti.

691ebe78d24a59675f7dc770.webp

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

