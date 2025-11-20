Güllü dosyasında kilit isim konuştu! "Bir arabayla uçurumdan atılacaktı"

Güllü'nün 26 Eylül gecesi, Yalova'daki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile mesajlaşmaları ortaya çıkan kilit isim Bircan Dülger flaş açıklamalarda bulundu.

Neler Oluyor Hayatta programında yer verilen habere göre Dülger'in açıklamaları, şu şekilde:

"Tuğyan'ı çok iyi tanıyorum. Şeytan onun yanında çok masum kalır. Ben o gün onu ikna etmemiş olsam, Güllü abla bir arabayla uçurumdan atılacaktı. Kafasında net bir plandı. Her zaman dile getirirdi.

Camdan düştüğünü duyduğum ilk zaman aklıma hemen Tuğyan'ın attığı geldi. Cenazede göz göze geldik. 'Abla ben yaptım ama çok pişmanım keşke yapmasaydım' dedi.

Tuğyan akıl almaz yalanlar atar. Mesajlaşmaların olduğu gün telefonda da konuştum. Onu ikna etmeye çalıştım."