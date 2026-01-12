‘Aleviler öldürülüyor diyerek ortalığı ayağa kaldırıyor’ demişti: AKP'li isimden dikkat çeken 'Hz. Ali' çıkışı

‘Aleviler öldürülüyor diyerek ortalığı ayağa kaldırıyor’ demişti: AKP'li isimden dikkat çeken 'Hz. Ali' çıkışı
Yayınlanma:
Geçtiğimiz günlerde Meclis'de söylediği "'Aleviler öldürülüyor' diye ortalığı ayağa kaldırıyor" sözleri oldukça tepki çeken AKP'li Leyla Şahin Usta, Hüseyin Gazi Tekkesi’ni ziyaret ederek Hz. Ali portresiyle poz verdi.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, geçtiğimiz hafta Suriye'deki olaylara ilişkin Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada skandal ifadelere imza atmıştı.

Şahin Usta, "Yıllarca Suriye'de Müslümanlar katledilirken gıkını çıkarmayanlar bugün 'Aleviler öldürülüyor' diye ortalığı ayağa kaldırıyor" ifadelerini kullanmıştı. Usta'nın söz konusu ifadeleri tepki toplamıştı.

Gündem olan sözlerinin ardından AKP Grup Başkanvekili Usta, Hüseyin Gazi Tekkesi’ni ziyaret edip HZ. Ali portresiyle poz verdi. Usta, bu ziyareti sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

AKP'li vekilden tepki çeken sözler: Aleviler öldürülüyor diye ortalığı ayağa kaldırıyorAKP'li vekilden tepki çeken sözler: Aleviler öldürülüyor diye ortalığı ayağa kaldırıyor

"AYRIM OLMADI, OLMAYACAK"

Paylaşımında sıkça ayrım yapmadığını vurgulayan Usta, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bizim gönlümüzde de siyasetimizde de ayrım asla olmadı, olmayacak.

Çünkü biz, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in (s.a.v) “Müminler ancak kardeştir” öğüdünü rehber edindik.

Çünkü biz, hakkı savunmayı, mazlumun yanında dimdik durmayı öğreten Hz. Ali’nin yolundan yürümeyi şeref bildik.

23 yıldır ülkemizi bölmek isteyen tüm şer odaklarına, nifak tohumları ekmek isteyenlere ve ayrıştırıcı siyasetlere rağmen; birliğimizi ve beraberliğimizi koruduk, aynı kararlılıkla da korumaya devam edeceğiz.

Çünkü bizim mayamız kardeşliktir, bizim harcımız adalettir.

Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Zazasıyla, Lazıyla, Çerkeziyle;

aynı hilalin altında, aynı kıbleye yönelen, aynı vatan toprağını kutsal bilen büyük bir aileyiz.

Bizim için isimler, kökenler, farklılıklar değil; insan olmak, kardeş olmak ve bir olmak esastır.

Hz. Muhammed’in (s.a.v) ümmet anlayışıyla,

Hz. Ali’nin sadakat mirasıyla;

fitneye karşı birlik, ayrılığa karşı kardeşlik, zulme karşı dayanışma demeye devam edeceğiz.

Bugün olduğu gibi yarın da,

kardeşlerimizin yanında olmaktan asla geri durmayacağız.

Çünkü biz, ayrıştıranlardan değil; birleştirenlerden olduk.

Bizi gönüllerine misafir eden Hüseyin Öz Dedemize ve Canlara teşekkür ederiz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
Türkiye
Restoratör Tuğba düştü mü intihara mı yönlendirildi? Akademisyen eşin öğrencisiyle gönül ilişkisi iddiası
Restoratör Tuğba düştü mü intihara mı yönlendirildi? Akademisyen eşin öğrencisiyle gönül ilişkisi iddiası
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı