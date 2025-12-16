Savcıyı boğazından bıçaklayıp öldüren 19 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısında! Dışarıya atıldı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan bir restoranda yemek yediği sırada, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Mustafa Can Gül’ün yargılanması başladı. Anadolu 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, sanık Gül, savcının ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Savunmasını yapması için kendisine söz verilen sanık Gül, psikolojik tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını ifade etti. Ercan Kayhan'ın iş ortağı olan ve tanık olarak dinlenen Bilal Bilgin, olay günü mutfakta sipariş hazırladığını, bu sırada sanığın mutfağa geldiğini belirtti ve "Doğrudan tezgahtan bıçağa uzandı. Bıçakla üzerime yürüdü. O sıra Ercan sanığı görüp yanımıza geldi. 'Sen yine buraya mı geldin?' şeklinde konuştu. Sanık, Ercan'ı görünce beni bırakıp Ercan Bey'e yürüdü, bıçakla saldırdı. Ben o sırada bıçak ile kaç hamle yaptığını görmedim. Ercan yere düşmüştü. Ben sanığı onun üzerinden çekmeye çalıştım ancak çekemedim. Sonrasında dışarı atladım ve yan tarafta bulunan karakola girdim, haber verdim. Döndüğümde vefat etmişti." ifadelerini kullandı.

MAHKEME SALONUNDAN ÇIKARILDI!

Sanık Gül, tanık Bilgin'in beyanı sırasında araya girmesi nedeniyle mahkeme başkanının talimatıyla duruşma salonundan çıkartıldı. Bilgin'in beyanını tamamlamasının ardından sanık Gül yeniden salona alındı.

Bakın neden öldürmüş! Savcı Ercan Kayhan'ın ölümünde uyuşturucu detayı!

Olay günü müşteri olarak mekanda bulunan tanık Celal Can, mekana nişanlısı nişanlısı Ayşegül Temel ile gittiğini ve aile dostu olan maktul Ercan Kayhan'la burada bir süre sohbet ettiğini ifade etti ve “Kalktığında Ercan, olayın olduğu bölüme gitti. Sanığın geldiğini gördük ancak kendisini tanımadığımız için önemsemedik. Sanık mutfağa gitti, Bilal'i kovalıyordu. Şakalaşıyorlar sandım. Ercan müdahaleye gitti. Ayşegül, sanığın elinde bıçak gördüğünü söyledi. Bunun üzerine yanlarına koştum. Sanık, Ercan'ı boynundan tutmuş eğilmiş vaziyettelerdi. Her yerde kan vardı. Ercan'ın boğazından yoğun kan akıyordu. Aklıma hemen bitişikteki jandarma karakolu geldi, oraya araçla gittim. Durumu nöbetçilere anlattım. Birlikte hemen işletmeye döndük. Sanığı işletmenin dış çıkış kapısında gördük. Jandarmalar sanığı muhafaza altına aldılar. Sanığın, Ercan'ın boğazını kestiğini gördüm. Bu olayı bilerek ve isteyerek yaptı." sözlerini sarf etti.

DURUŞMADA TARTIŞMA YAŞANDI!

Tanık olarak dinlenen sanık Gül'ün annesi, Ercan Kayhan ile oğlunun bir dönem yakın olduğunu, Kayhan'ın oğluna çeşitli vaatler verdiğini, sonra da çevresinden uzaklaştırdığını, oğlunun da boşluğa düştüğünü öne sürdü. Savcının ailesi, beyanları nedeniyle tanığa tepki gösterirken sanık Gül'ün araya girmesiyle kısa süreli tartışma yaşandı. Sanık ve ailesi duruşma salonundan çıkarıldı.

Restoranda savcıyı bıçaklayarak öldürmüştü! Sanık hakkında istenen ceza belli oldu

Sanık Gül'ün babası ise maktulün işletmesinden çıktıktan sonra oğlunun işe girdiğini fakat kısa süre sonra çıkarıldığını, oğlunun çıkarılmasına maktulün sebep olduğunu iddia etti. Sanık savunması ve tanık beyanlarının alınmasının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ!

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dinlenilmeyen 3 tanığın gelecek celsede dinlenilmesi ve otopsi raporunun sonucunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.