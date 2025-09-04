Bakın neden öldürmüş! Savcı Ercan Kayhan'ın ölümünde uyuşturucu detayı!

Türkiye dün akşam İstanbul’da görevli bir savcının vahşice öldürülmesiyle sarsıldı. Ülke gündemine oturan bu cinayetin işleniş biçimi kadar detayları da çarpıcıydı. İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Çekmeköy Ömerli Mahallesi’ndeki bir restoranda dün akşam saat 21.15 civarında yemek yerken yanına gelen 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.

Olay yerinde zanlı Mustafa Can Gül yakalanırken, suç aleti de ele geçirildi.

HUSUMET NEDENİ

İddiaya göre restoran, Savcı Kayhan’ın ailesine aitti.

Mustafa Can Gül, yaklaşık iki yıl önce restoranda garson olarak çalışıyordu. Gül’ün işe uyuşturucu kullanarak gelmesi üzerine Savcı Kayhan onu uyardı. Ancak Mustafa Can Gül bu uyarıları dikkate almadı. Uyarılar devam etti ancak Gül aynı şekilde devam edince işine son verildi.

Bu husumetten dolayı zanlı Gül’ün akşam saatlerinde restorana geldiği ve saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

ZANLININ GEÇMİŞİ

Şüpheli Gül’ün, “kadına karşı şiddet”, “ısrarlı takip” ve “konut dokunulmazlığının ihlali” suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi. Gül, 9 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevinde kalmıştı.

Katil Mustafa Can Gül, liseden yeni mezun olmuş ve Taşdelen IMKB Okulu’nda eğitim görmüştü. Olay sonrası ortaya çıkan fotoğraflarda, Gül ile Savcı Kayhan aynı karede görülüyor.

Öte yandan, zanlının babasının da madde bağımlısı olduğu ileri sürüldü.