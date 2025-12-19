Müjde resmen duyuruldu: Yeni yılda ücretsiz oldu

Müjde resmen duyuruldu: Yeni yılda ücretsiz oldu
Yayınlanma:
Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hatları, 1 Ocak 2026 Perşembe günü ücretsiz olacak. Ücretsiz ulaşım hizmeti, Cumhurbaşkanı kararı ile resmiyete dönüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bir kararla, yeni yılın ilk gününde belirli raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım hizmeti verileceği açıklandı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YENİ YILIN İLK GÜNÜNDE GEÇERLİ OLACAK

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak 2026 Perşembe günü, yanı 2026 yılının ilk gününü kapsıyor. Söz konusu günde, beş ayrı toplu ulaşım hattında ücret alınmayacak.

BEŞ HATTA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Resmî Gazete'de yer alan karara göre ücretsiz hizmet verilecek hatlar şöyle:

Başkentray (Ankara)

Marmaray (İstanbul)

İZBAN (İzmir)

Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı (İstanbul)

Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı (İstanbul)

Belirtilen hatlarda 1 Ocak Perşembe günü seyahat edecek tüm yolcular, bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

