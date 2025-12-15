Derbi için müjdeli haber: Şifresiz yayınlanacak

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında mücadele edecek.

23 Aralık Salı günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.

DERBİNİN YAYINLANACAĞI KANAL BELLİ OLDU

Dev derbi öncesi futbolseverleri sevindirecek haber geldi.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, ATV üzerinden naklen yayınlanacak.

C GRUBU FİKSTÜRÜ

Türkiye Kupası C Grubu'nda Keçiörengücü, Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı, Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Kocaelispor yer alıyor.

Fenerbahçe, kupada Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Beşiktaş ise Fenerbahçe, Keçiörengücü, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

İLK HAFTA MAÇLARI

Türkiye Kupası'nın 1. hafta programı şu şekilde:

17 Aralık Çarşamba:

15.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

18 Aralık Perşembe:

17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK (Eryaman)

20.30 Galatasaray- RAMS Başakşehir FK (RAMS Park)

23 Aralık Salı:

15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Kocaeli)

17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

24 Aralık Çarşamba:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol (Iğdır Şehir)

15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)

18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri (Stat belli değil)

20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)