Galatasaray yıldız oyuncusuna takım arıyor
Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Singo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray, Singo ile yollarını ayırmak için temsilcilerle temasa geçti.

Galatasaray forması giyen Wilfired Singo ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY MEMNUN KALMADI

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Singo'nun performansından memnun değil.

Galatasaray'ın, Türkiye'de ikna edici bir performans göstermediği belirtilen Singo ile yolları ayırmak için aracı temsilcilerle temasa geçtiği ifade edildi.

Burak Yılmaz Gaziantep'ten ayrıldı: Flaş gelişmeBurak Yılmaz Gaziantep'ten ayrıldı!

Sarı-kırmızılıların yapılan 30.7 milyon euro'luk yatırıma göre performansından memnun olmadığı ve Singo'nun da Türkiye alışmakta zorlandığı aktarıldı.

Singo Türk futboluna uyum sağlayamadı

SERIE A'YA DÖNMEK İSTİYOR

Daha önce Torino'da forma giyen Fildişi Sahilli oyuncunun İtalya Serie A'ya geri dönmeyi hayal ettiği belirtildi.

LIVERPOOL REDDETTİ

24 yaşındaki futbolcunun Liverpool'a önerildiği, ancak İngiliz ekibinin bu transfer önerisini geri çevirdiği yazıldı.

Galatasaray'ın Singo'yu 25-30 milyon euro bir bedelle takımdan göndermek istediği vurgulandı.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray formasıyla 10 maçta forma giyen Singo, 1 asistlik katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri 28 milyon olan genç oyuncunun sarı-kırmızılı takımla 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

