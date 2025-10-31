Restoranda savcıyı bıçaklayarak öldürmüştü! Sanık hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan bir restoranda Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı bıçaklayarak öldüren sanık Mustafa Can Gül hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki bir restoranda Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı (58) bıçaklayarak öldüren Mustafa Can Gül (19) hakkında, 'Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

3 Eylül Çarşamba günü saat 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana gelen korkunç olayda, İstanbul Adalet Sarayı'nda Genel Soruşturma Bürosu'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, daha önce aynı restoranda çalışan ve aralarında husumet olduğu ileri sürülen 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kontrollerinde Kayhan'ın hayatını kaybettiği tespit etti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Mustafa Can Gül gözaltına alındı. Gül, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 Eylül günü Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

“BİR ANLIK PANİKLE YERDEYKEN BOĞAZINI KESTİM”

Mustafa Can Gül savcılıkta verdiği ifadesinde "Kalan paramı almak için gittim, ilk olarak büfe içerisinde duran Bilal Bilgin’in yanına gittim, kalan paramı istedim. Bilal daha bir şey söyleyemeden Ercan Kayhan içeri girdi, beni iterek "Dur yapma" demeye başladı. Ben o sırada kimseye bir şey yapmıyordum, o beni itince ben de onu itmeye başladım. Aramızda arbede çıktı, kargaşa sırasında ikimiz de masa üzerinde duran bıçağa uzanmaya çalıştık. O sırada bıçak bir onun eline bir benim elime gitti geldi, bıçak benim elime geçince ben önce davranarak karnına doğru savurdum, bıçak isabet etmedi, itişme sırasında büfeden dışarı çıktık yine itişme sırasında, savunma içgüdüsü olarak istemsizce elimdeki bıçağı boynuna sapladım” ifadelerini kullandı.

“Bu sırada Ercan Kayhan yere düştü, yine neden yaptığımı bilmediğim bir şekilde bir anlık panikle Ercan Kayhan yerdeyken bıçakla boğazını kestim. Ercan kanlar içinde hareketsiz yerde yatarken kaçmadım, işletmenin kapısına doğru gittim ve Jandarma ekipleri gelince teslim oldum. Olay benimle Ercan Kayhan arasında yaşandı. Bilal Bilgin'e karşı bir saldırı girişimim olmadı, ben Ercan Kayhan isimli şahısla yalnızca konuşmaya gittim.” ifadelerini kullanan sanık, “Amacım onu öldürmek değildi, herşey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim. Bilal Bilgin ile aramda herhangi bir husumet yoktur, kendisine saldırmamı gerektirecek bir durum da bulunmamaktadır" sözlerini sarf etti.

Mustafa Can Gül, Hakimlik tarafından 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.

HAKKINDA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU!

Yaşanan olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Mustafa Can Gül hakkında, 'Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianame, Anadolu 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilirken iddianamenin kabul edilmesinin ardından şüpheli Mustafa Can Gül’ün yargılanmasına başlanacak.

Öte yandan, şüpheli Mustafa Can Gül hakkında ayrıca, olay anında restoranda bulunan Bilal Bilgin’i 'Silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talebiyle de iddianame hazırlandı.

Kaynak:DHA

