Güllü'nün eski eşi ilk defa konuştu: Bu kadarı da olmaz yani!

26 Eylül’de hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken başta kızı Tuğyan Ülkem Gülter olmak üzere çocuklarının cinayet iddiasıyla anılması gündemi sarstı.

Ayrıca ünlü şarkıcının ölümünün ardından çocuklarının, hayat sigortasından para talep ettiği iddia edildi.

Habertürk’ten Öznur Karslı’ya konuşan Güllü’nün eski eşi Gürol Gülter, yaşanan süreçle ilgili duygu ve düşüncelerini ilk kez paylaştı.

Güllü'nün ölümünde dikkat çeken 'bilirkişi' iddiası: 'Kendi kendine düşmemiş'

"FİLMİN SONUNU BEN DE ÇOK MERAK EDİYORUM"

Olayın ardından yaşanan gelişmeler karşısında büyük bir şok yaşadığını belirten Gürol Gülter, şöyle dedi:

"Filmin sonunu ben de çok merak ediyorum. Çok sıkıldık. Benim de kafam karman çorman ama toz konduramıyorum. Her şey çok karman çorman. Her şey iç içe geçmiş. At izi it izine karışmış. Şoktayım… İki türlü şoktayım: Bir, ‘Ateş olmayan yerden duman çıkmaz’ diye; bir de ‘Ne alaka?’ diye… Bu kadarı da olmaz yani."

"HEP DİLİNDEYDİ, BANA DA DEDİĞİ OLMUŞTUR"

Kızı Tuğyan’a yöneltilen cinayet iddialarına da değinen Gülter, "Siz çocuğunuza böyle bir suçlamayı ya da iddiayı kondurabiliyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Kondurmuyorum, asla. Tuğyan, o kadar akılsız biri değil. Hep dilindeydi, bana da dediği olmuştur yani 'Allah kahretsin ya, yine mi...' diye. Annesiyle ilgili bana da dediği şeyler olmuştur."

"Güllü'yü öldürmem için daire teklif etti" demişti: Savcılık harekete geçti

HAYAT SİGORTASI İDDİALARINA YANIT

Güllü'nün hayat sigortası yaptırdığı ve çocuklarının ölümden kısa süre sonra bu parayı talep ettiği yönündeki iddialara da değinen Gürol Gülter, konunun kendisiyle bir ilgisi olmadığını vurguladı:

"Öyle bir şeyi layık görüp yaptırdıysa da… Ölmüş gitmiş kadın; teşekkür ederim ama konunun benimle hiçbir ilgisi yok. Ne ben ona poliçe yaptırdım. Kendime yaptırırım, ona niye yaptırayım ki?"

Gülter, Güllü'nün kendisiyle böyle bir paylaşımı olmadığını da belirterek, "Yok yok, kesinlikle inanmıyorum. Ben yaptırmadım. Kendisi gidip hayat sigortası yaptırır mı? Vallahi bilmiyorum ama hiç sanmıyorum. İnanmam yani." dedi.

"ZATEN ARAM PEK YOK"

Çocuklarının vefatın dördüncü gününde sigorta acentesine gidip teminatı istediği, ancak acentenin ölüm şüpheli olduğu için bunu kabul etmediği yönündeki iddialara ilişkin ise, "Böyle olaylarda hiç haberim yok. Onların kendi meseleleri. Zaten aram pek yok. Bilemem yani… Kendi iradeleriyle ne yaparlar, ne yapmazlar" şeklinde konuştu.