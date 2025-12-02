Güllü'nün ölümünde ortalığı sarsacak yeni iddia! "O azmettirdi"

26 Eylül’de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, torununun bakıcısı Mukadder Çakır'ın oğlu Osman Yıldız'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

17 yaşındaki Osman Yıldız, ünlü şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürmesi için kendisine bir daire teklif ettiğini ileri sürmüştü.

Bu sözleri ihbar kabul eden savcılık, Osman Yıldız'ı adliyeye çağırıp ifadesini almıştı.

Güllü soruşturmasında yeni ses kaydı ortaya çıktı! "Seni savcılıkta yakacağım"

Savcılıkta ifadesini veren Osman Yıldız, Show Haber'e konuştu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Yıldız, şok bir iddia ortaya attı:

"Tuğyan, 18 yaşından küçük olduğum için daha az ceza alacağımı söyledi. Çınarcık'taki herkes Tuğyan'ı suçluyor. Tuğyan yapmadı bence, Sultan'a yaptırdı. Tuğyan, azmettirdi. Sultan da son bir aydır o evde bunun için yaşıyordu zaten. Güllü annenin kanı yerde kalmasın."