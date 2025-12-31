Ankara Valiliği yılbaşı tedbirlerini duyurdu

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yılbaşı kutlamaları çerçevesinde hem emniyet hem de jandarma birimleri tam kapasiteyle görev yapacak. Jandarma sorumluluk bölgelerinde 1.543 personel, 275 araç ve 11 drone ile denetimler gerçekleştirilecek. Emniyet bölgesinde ise 641 noktada toplam 19 bin 42 personel, 10 dedektör köpek ve 2 bin 658 araç (2 bin 101 asayiş ekibi ve 557 trafik ekibi) asayişi sağlamak için hazır bulunacak.

Güvenlik önlemleri; otogarlar, tren garları, havalimanı, alışveriş merkezleri, meydanlar, parklar ve eğlence merkezleri gibi vatandaşların yoğun olarak bulunacağı alanlarda yoğunlaştırılacak. Özellikle oteller ve kutlama mekanlarının çevresinde hem güvenlik planlamaları hem de trafik düzenlemeleri en üst seviyeye çıkarılacak.

KIZILAY VE TUNALI CİVARINDA TRAFİK DÜZENLEMESİ

31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 18.00’den itibaren ihtiyaca göre pek çok cadde ve sokak trafiğe kapatılabilecek. Atatürk Bulvarı (Sıhhiye-Akay arası), GMK Bulvarı, Tunalı Hilmi, Ziya Gökalp (Kolej-Kızılay arası), Bahçelievler Aşkabat ve Azerbaycan caddeleri ile Kızılay’ın ara sokakları (Karanfil, Konur, Sakarya vb.) yoğunluk durumuna göre çift yönlü olarak araç geçişine kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAH VE TOPLU TAŞIMA ÇAĞRISI

Valilik, kutlamalara katılacak veya yola çıkacak başkentlilerin mağduriyet yaşamaması için trafiğe kapatılması muhtemel güzergahları dikkate almalarını istedi. Açıklamada, otopark sorunu ve trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla vatandaşlara mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye edildi.