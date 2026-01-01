Bolu Dağı geçit vermiyor: Tırlar kaydı, ulaşım durdu

Kar taneleri Bolu Dağı'nın asfaltına temas ettiğinde, Türkiye’nin en kritik lojistik koridoru olan İstanbul-Ankara hattındaki binlerce sürücü için zamanın akışı değişti. Tonlarca ağırlıktaki bir tırın metal şasisi, buzlanan zeminde fizik kurallarına yenik düşüp kendi ekseni etrafında döndüğünde - sektördeki tabiriyle "makasladığında" - sadece bir araç değil, ülkenin ticaret ve ulaşım damarı da tıkandı.

Türkiye’nin en yoğun geçiş noktalarından biri olan Bolu geçişinde yaşananlar, kış şartlarının karayolu altyapısı ve tedarik zinciri üzerindeki kırılganlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

ASFALTTA BUZ VE METAL MÜCADELESİ

Krizin ilk perdesi, Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametinde açıldı. Kar yağışının kayganlaştırdığı zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir tır, yolu enlemesine kapatarak makasladı. Olay, sadece arkasından gelen trafiği durdurmakla kalmadı, Karayolları ve jandarma ekiplerini de alarma geçirdi.

Ekiplerin müdahale stratejisi, otoyolun İstanbul yönünü Bolu Batı Gişeleri ile Abant Kavşağı arasında tamamen ulaşıma kapatmak oldu. Bu süre zarfında, otoyoldaki trafik akışı D-100 kara yoluna yönlendirildi. Tırın kurtarılması ve yolun temizlenmesinin ardından otoyol trafiğe açılsa da, kriz sona ermedi; sadece yer değiştirdi.

ALTERNATİF GÜZERGAHIN ÇÖKÜŞÜ

Otoyoldaki tıkanıklığa "bypass" olarak kullanılan D-100 kara yolu, kısa süre sonra benzer bir senaryonun sahnesi oldu. Otoyolun açılmasından hemen sonra, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi İstanbul yönü, Polisevi mevkisinde buzlanma nedeniyle makaslayan başka bir tır yüzünden ulaşıma kapandı.

Sürücülerin bir rotadan diğerine yönlendirildiği bu kaos döngüsünde, trafik ekipleri Elmalık mevkisinde kontrol noktası oluşturarak araçları bu kez D-100’den tekrar Anadolu Otoyolu’na, Abant Kavşağı üzerinden yönlendirmek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri, kapanan D-100 hattını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

AĞIR TONAJLI ARAÇLARA ZORUNLU MOLA

Bolu Dağı’nda etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, sadece İstanbul yönünü değil, başkent istikametini de etkiledi.

Güvenlik riskini minimize etmek isteyen yetkililer, otoyolun Ankara istikametinde ağır tonajlı araçların geçişine kısıtlama getirdi. Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi Üçköprü mevkisinde konuşlanan ekipler, tır ve kamyonların dağa tırmanışına izin vermedi. Lojistik yükü taşıyan bu araçlar, yol güvenliği sağlanana kadar bölgedeki dinlenme tesislerine yönlendirildi. Bu durum, sevkiyat takvimlerinde öngörülemeyen gecikmelere işaret ediyor.

