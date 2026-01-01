Barış Boyun çetesi Cübbeli Ahmet’in akrabasına suikast düzenlemiş

halktv.com.tr - Dinçer Gökçe / ÖZEL HABER



Barış Boyun grubu ile Beratcan Gökdemir’in (Can Dalton) lideri olduğu 2 ayrı suç örgütüne yönelik İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada karar geçen hafta açıklandı. Mahkemenin bin 50 sayfalık karar tutanağında, dikkat çeken bir olayın da yaşandığı anlaşıldı.

Daltonlar çetesinin lideri Beratcan Gökdemir, Rusya'da bulunuyor

5 GÜN BOYUNCA TAKİP ETTİ

Dosyada yer alan bilgilere göre Barış Boyun grubu, Cübbeli Ahmet Hoca’nın (Ahmet Mahmut Ünlü) akrabası Muhittin Palazoğlu’nu öldürmek için geçen yıl hazırlık yaptı. Çete yöneticisi Ahmet Korkusuz, suikast planın detaylarını koordine etti. Korkusuz, 5 gün boyunca Palazoğlu’nu, Üsküdar Kısıklı’da gittiği bir adreste adım adım takip etti.

HOLDİNG BİNASININ ÖNÜNDE BEKLEDİLER

1 Mart 2024 günü ise, saldırı için harekete geçildi. Ahmet Korkusuz, İlhan Kaya’nın kullandığı araçla Palazoğlu’nun gittiği holding binasının önüne gitti. Bu sırada tetikçi Erkan Duman da, motosikletle olay bölgesine geçti.

Daltonlar duruşmasındaki olaylara soruşturma: 3 avukata gözaltı kararı

PALAZOĞLU’NU ADIM ADIM TAKİP ETTİLER

Muhittin Palazoğlu, şoförünün kullandığı Mercedes Vito marka bir araçla saat 15.30 gibi holding binasından ayrıldı. Tetikçi ve araç içindeki kişiler de Palazoğlu’nun içinde olduğu aracı takip etmeye başladı.

Muhittin Palazoğlu, İBB dosyasında da sanık konumunda

DOĞRUDAN BAŞ BÖLGESİNİ HEDEF ALDI

Kısa bir süre sonra Erkan Duman, silahını çıkararak doğrudan Palazoğlu’nun baş bölgesini hedef alarak ateş etmeye başladı. Palazoğlu’nun şoförünün de dikkatinin de etkisi ise, saldırıdan kıl payı kurtuldu.

TETİKÇİYE 13 YIL HAPİS CEZASI

Muhittin Palazoğlu’na yönelik saldırıya yönelik yürütülen soruşturma da Barış Boyun grubunun davasının görüldüğü İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava ile birleştirildi. Farklı birkaç suçtan da ceza verilen Ahmet Korkusuz’a, Palazoğlu’na yönelik suikast nedeni ile de 7 yıl hapis cezası verildi. Tetikçi Erkan Duman’a 13 yıl, İlhan Kaya’ya ise 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Yılın son çete davasında iddianame hazırlandı: 223 Casper üyesi yargılanacak

İKİ KARDEŞ 19 MART’TA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, Muhittin Palazoğlu (40) ile kardeşi Ahmet Palazoğlu (36), 19 Mart’ta yapılan İBB’ye yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. Palazoğlu kardeşler serbest bırakılmıştı. Palazoğlu kardeşler de, İBB davasında haklarında dava açılan 2 isim oldu. Bu arada, Muhittin Palazoğlu’nun kardeşi Esat, Cübbeli Ahmet Hoca’nın kızı ile evli.