Yılın son çete davasında iddianame hazırlandı: 223 Casper üyesi yargılanacak

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "Yeni nesil suç örgütleri” olarak bilinen silahlı suç örgütlerinin hiyerarşik yapılarının ortaya çıkarılması, suç faaliyetlerinin bütüncül şekilde tespiti, örgüt üyeleri ile örgüt adına suç işleyen şahısların belirlenmesi ve kamu düzenini tehdit eden eylemlerin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla yapılan soruşturma tamamlandı.

Yeni nesil suç örgütleri arasındaki "Hamuş" kod adlı İsmail Atız'ın liderliğini yaptığı "Casperlar" suç örgütüne ilişkin soruşturma kapsamında, örgütün faaliyetleri tüm yönleriyle ortaya çıkarıldı. Örgütün ortaya çıktığı 10 Mayıs 2023 ile 29 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılan soruşturmada 5 farklı il ve 24 ayrı ilçede toplam 116 ayrı eylem gerçekleştirdikleri belirlendi.

YILIN SON ÇETE DAVASINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 30 Aralık 2025 tarihli açıklamasına göre; soruşturma sürecinde; örgütün iç yapılanması, hiyerarşik düzeni, kullandığı yöntemler ve suç faaliyetlerinin tespiti iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması ile teknik araçlarla izleme tedbirleri uygulandı.

Yapılan tespitlerde göre örgütün, 2008–2018 yılları arasında etkin olan bazı yerel suç yapılanmalarının dağılması sonrası güç kazanmaya başladığı belirlendi. Örgütün faaliyetlerinin Bahçelievler ilçesi başta olmak üzere önce Bağcılar, Küçükçekmece ilçelerine ve İstanbul geneline sonra ülke çapına yayıldığı tespit edildi.

Örgütün korkutma, sindirme ve şiddet yöntemleri kulladığı ve elde edilen somut deliller doğrultusunda silahlı bir suç örgütü niteliği taşıdığı belirlenerek 223 örgüt üyesi hakkında iddianame hazırlandı.

154 mağdur-müşteki ve 7 maktulün yer aldığı “çatı dosya” olarak adlandırılan soruşturma kapsamında 145 şüpheli hakkında tutuklama tedbiri, 22 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanırken 223 şüpheli hakkında; "Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Silahlı Suç Örgütüne Üye Olma, Örgüt Propagandası Yapma, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Nitelikli Yağma, Nitelikli Hırsızlık, Silahlı Tehdit, Kasten Yaralama, Silahla Kasten Yaralama, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Bulundurma, Resmi Belgede Sahtecilik, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet, Kasten Yangın Çıkarma, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve Mala Zarar Verme" suçlarından Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı.

Casperların esnaf ve iş yeri sahipleri, kuyumcular, avm işletmecileri, güzellik merkezleri, taksi durakları, fırın, motor, ve ayakkabı mağazalarını doğrudan hedef aldığı, suç faailiyetlerinde 15-25 yaş aralığındaki motosiklet gençleri tehdit ve şantaj yaparak kullandıkları belirlendi.

Dalton suç örgütü ile iltisaklı Sezer Kayave Hüseyin Asil cinayetlerinin örgüt tarafından işlendiği, çok sayıda AVM ve iş yeri kurşunlama eyleminin ve diğer saldırıların sosyal medyada yayımlandığı açıklandı.

"HAMUŞ" ALMANYA'DA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Savcılığın soruşturmasında; örgütün 2021 yılı itibariyle yurt dışı merkezli yönetim modeline geçtiği, liderlerinin ve yöneticilerinin faaliyetlerini büyük ölçüde yurt dışından yönlendirmeye başladığı açıklandı.

"Hamuş" kod adlı "Casperlar" lideri İsmail Atız, Almanya'nın Hessen eyaletinde gerçekleştirilen rutin bir polis kontrolü sırasında yakalandı. Atız'ın, Türkiye tarafından hakkında çıkarılan arama kararı öğrenilince gözaltına alındığı belirtildi.

"Hamuş" gözaltına alındıktan dört gün sonra 29 Ağustos'ta serbest bırakıldı.

Alman basınında yer alan haberlerde, Frankfurt Başsavcılığı'nın "iade için gerekli hukukî koşulların Türkiye'de mevcut olmaması" gerekçesiyle Atız'ın Türkiye'ye iadesi için mahkemeden herhangi bir tutuklama talebinde bulunulmadığı aktarılmıştı.

İsmail Atız, kırmızı bülten kapsamında cinayet, soygun, uyuşturucu kaçakçılığı, fuhuş, haksız alıkoyma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi toplam 116 suçtan aranıyordu.

Örgütün suç şeması şu şekilde oluştu:

Örgüt Lideri: İsmail Atız (Hamuş)

Örgüt Yöneticileri: İsmail Göleli (Burak Bulut / Galava / Ayaz), Hüseyin Kaan Akkuş, İsa Doğan (çaki / Çekdar / Can), Mehmet Erhan Atız., Serhat Başakçi, Süleyman Doğan