Redkitler, Casperler, Daltonlar... Yeni nesil çeteler KKTC'de cirit atıyor! Gazeteciye ölüm tehdidi

KKTC'de yayın yapan Özgür Gazete'nin Genel Yayın Yönetmeni Pınar Barut'un cep telefonuna kimliği belirsiz kişiler tarafından "Gazeteni yakacağız", "Kelle başlı 1 milyon dolar", "Rum/İsrail destekçileri", "Kanınız bize helal", "Sana Filistin’deki çocuk acısını çektiricem", "Kurşunlar konuşulacak" mesajları gönderildi.

Söz konusu tehdit mesajlarının ABD ile bağlantılı SIM kartlar üzerinden ve Sinan Ateş cinayeti azmettiricisi Doğukan Çep’in lakabı olan "Dodo" ismiyle gönderildiği öne sürüldü.

Gazeteci Pınar Barut, Türkiye'deki 'yeni nesil' olarak adlandırılan çete gruplarının Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet yürüttüğünü belirtti.

"SİLAHLARINI TIR'LARLA GÖNDERİYORLAR"

Barut, Birgün'e yaptığı açıklamada, Casperlar, Daltonlar ve Redkitler gibi çetelerin son 6 aydır Kıbrıs'ta birçok eylem yaptığını belirtti.

Barut, "Münferit bir olay olarak görülebilir ama Kıbrıs’ın kuzeyinde aylardır güvenlik sorunu yaşıyoruz. Türkiye’de tüm çeteler elemanlarını buraya yönlendirdiler. Redkitler, Daltonlar, Casperlar aklınıza gelecek irili ufaklı çeteler tetikçilerini buraya yolluyorlar. Silahlarını da ayrıca TIR'larla gönderiyorlar. Burada gösterdikleri hedeflere ateş ediyorlar, araçlarını yakıyorlar. Ülkede kundaklanmayan oto galeri kalmadı. Yakalananlar da genellikle 18-20 aralığında kişiler. Kıbrıs’ın kuzeyinde bir güvenlik krizi bu. Umarım birimize bir şey olmadan çözülür. Çünkü tehdit mesajları çocuklarımızın isimlerine, okullarına, konumlarına kadar her şeyi içeriyor. Her yeni mesajda her yeni kişisel bir bilgi detayı veriyorlar. Bana yapılan suçlama ben muhalif bir gazeteciyim, Kıbrıs’ta barışı savunan bir gazeteciyim. Bize, ‘Siz Filistinli ailelerin acısını yaşayacaksınız çünkü siz Rumlara hizmet ediyorsunuz’ diyorlar. İşin bir de böyle bir siyasi boyutu var. Endişeliyiz" açıklamasında bulundu.

Kıbrıslı Gazeteciye ölüm tehdidi

SENDİKADAN AÇIKLAMA

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, ülkede son dönemlerde artan suç faaliyetlerinin, iş insanları ve galericilerin ardından gazetecileri hedef almaya başladığına vurgu yaptı.

Sendika, "Siyasi baskı ve tehdit altında mesleğini sürdürmek zorunda kalan gazetecilerin, bu kez bir haraç çetesinin hedefi hâline geldiğine" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Gazeteci Pınar Barut, eşi ve eşinin çocukları; çete mensupları tarafından gönderilen mesajlarla ölümle tehdit edilmiş, aileden para talep edilmiş ve iki günlük süre tanınmıştır. Paranın verilmemesi durumunda ‘silahların konuşacağı’ yönünde açık bir tehditte bulunulmuştur" ifadeleri yer aldı.