Daltonlar çetesi Kıbrıs'a uzandı! Gazeteciye ölüm tehdidi

KKTC'de hırsızlıktan hapse girip Türkiye'ye deport edilen Daltonlar çetesi Kıbrıs Postası Dijital Yayınlar Koordinatörü Canan Onurer'i ölümle tehdit etti. Onurer, tehdit mesajında "24 saatin var, kaldırmazsan yaşatmayacağız" denildiğini aktardı.

Türkiye'nin birçok noktasında yoksul çocukları parayla tutup cinayet işlemeye teşvik eden Daltonlar çetesi, KKTC'ye uzandı.

Turist olarak gittikleri KKTC'de hırsızlık suçundan tutuklanıp Türkiye'ye deport edilen üç çete üyesinin haberini yapan Kıbrıs Postası Dijital Yayınlar Koordinatörü Canan Onurer, Daltonlar çetesi tarafından ölümle tehdit edildi.

DALTONLAR ÇETESİ KIBRIS'A UZANDI

Gazeteci Onurer, mart ayında yaklaşık 151 bin 550 TL değerinde viski çaldığı tespit edilip tutuklanan Daltonlar üyesi Alaeddin Öngörür, Eren Denli ve Yunus Aksak'ın Türkiye'ye deport edilmesiyle ilgili haberleri nedeniyle tehdit edildiğini ifade etti.

GAZETECİ POLİSİN YANINDA TEHDİT EDİLDİ

Tehdidi polise bildiren Onurer, karakoldayken de İngiltere merkezli bir numaradan aranarak tehdit edildiğini söyledi.

"BU HABERİ KALDIRMAZSAN SENİ YAŞATMAYACAĞIZ"

Şikayet ettikten sonra evine giden gazeteci, sabaha karşı aynı numaradan Daltonlar imzalı bir mesaj atıldığını Bugün Kıbrıs Gazetesi'ne şöyle anlattı:

"Sabaha karşı mesaj atıp cevap vermemi istedi, uyuduğum için cevap vermedim. Sabah yazdığımda ‘abilerimiz ilgilenecek’ dedi. İki dakika sonra İngiltere numarasından mesaj geldi: ‘24 saatin var, bu haberi kaldırmazsan seni yaşatmayacağız’."

Onurer ayrıca mesajda çete lideri Beratcan Gökdemir'in adının kullanıldığını belirtti.

‘Viski hırsızları’ olarak kayıtlara geçen üç sanık Alaeddin Öngörür, Eren Denli ve Yunus Aksak, Türkiye’den turist gibi gelerek araba kiralayıp marketleri soymuştu.

2 ay hapisle cezalandırılan çete üyeleri Türkiye'ye deport edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

