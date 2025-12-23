Hatay'da kamulaştırma isyanı: Zenginlere dokunan yok! Biz ne yaptık bu devlete?

Antakya’nın Gülderen Mahallesi’nde bölge hastanesi projesi kapsamında geniş bir alan için acele kamulaştırma kararı alındı. Depremden sağlam çıkan veya az hasar alan tapulu evlerinin yanı sıra nesillerdir işledikleri tarım arazilerinin ellerinden alındığını belirten mahalle sakinleri, ödenen düşük bedeller ve kısıtlı itiraz hakları nedeniyle mağdur edildiklerini savunuyor.

Depremde yakınlarını kaybedenlerin "Adalet Nöbeti" sürüyor: Bu suçları torbayla affedemezsiniz

"MAĞDUR OLAN İNSANLAR BİZİZ"

Kamulaştırmayla evinin yıkılacağını belirten Emine Doğru, şunları söyledi:

"Zorluklarla içerisinde yaptım. Depremden sonra taşındım evim az hasar aldı. Çok mağdurum. Şurada az ileride Mehmet Bulanık'ın evi var onun evi ve bahçesi sınırından istimlak ediliyor. Bizim tarafa doğru, yukarı doğru giderken de İbrahim Naci Yapar Belediye Başkanımız. Daha ileride İzzetin Yılmaz, avukatlar, bütün zenginler hepsinin dubleks evi var, onların evi gitmiyor. Sadece zararı bize geliyor. Köylü, emekli, mağdur olan insanlar biziz."

"ÂDEM VEKİL HASTANE OLSA DA OLMASA DA EVİMİZİ YIKACAK"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 9 ay önce gördüğünü, sorunu çözmesi için Erdoğan’ın talimat verdiğini belirten Mehmet Dirlik, "9 ay önce Cumhurbaşkanım sen geldin Gülderen tarafında konuşma yaptın. Talimat verdin, 'bu evin ailelerinin sıkıntılarını çözün' dedin. Âdem Vekil şu anda hastane olsa da olmasa da bizim evimizi yıkacak cumhurbaşkanım. Gidecek bir kapımız kalmadı cumhurbaşkanım. Sesimizi duy" diye konuştu.

Engelli kızı ve eşiyle birlikte şu an yıkılmak istenen evde 25 kişi birlikte kaldıklarını başka da gidecek yerleri olmadığını vurgulayan Kevser Dirlik:

"Depremin ilk günlerinde ayakta kalan bağ evimize sığındık. Burada 25 birey kalıyoruz. Yüzde 100 engelli çocuğumla ve yüzde 65 engelli eşimle beraber. Evimizin kamulaştırıldığını ve yıkılıp yerine hastane yapılacağını bir ay sonra öğrendik. Defalarca hukuk yoluyla da olsa devletimize başvurduk. Bizim gidecek başka yerimiz yok. Benim yakın dereceden 45 kaybım var. Ve hepsini bu köyümde gömdüm. Bu köyden bu evden kopamam. Evimin şu an ki mevcut değeri 100 milyon olan evime 3 milyon gibi cüzi bir miktar yatırmışlar. Ve bizi burada mağdur ederek çıkarmaya çalışıyorlar. Ben defalarca dile getirmeme rağmen hiçbir şekilde mağduriyetim giderilmedi. Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum. Rica ediyorum lütfen sesimizi duyun ve gelin buradaki mağdur olan insanları yani sesine kulak verin."

Mahalleli bir yurttaş ise şunları ifade etti:

"Anam, babam, dedem, dedem dedesi buralıyım. Bu TOKİ’ler geldi, bizi kovacaklar. Zengin kişiler gelecek. Zenginlere niye dokunan yok? Biz ne yaptık bu devlete? Benim 15 tane parselime el koymuşlar, tapudan çıkardılar. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Diyor ki, 'Üç çocuk yapın.' Biz altı çocuk yaptık. Benim arazimi devlet alıyor. Torunlarım nereye gidecek? Benim ahiretimde bana kim bakacak? Makarna da istemiyorum, benden kötülere versin ama bizi yerimizden etmesinler."

"TAPU DEĞERİ ÜZERİNDE RAYİÇ BEDEL VERİLİYOR"

Tapu değeri üzerinden rayiç bedel verilmeye çalışıldığını vurgulayan mağdur mahalle sakini, "Avrupa Birliği Fonu’ndan gelecek krediyi hiçbir şekilde devlet çekmiyor. Yapacak firma başvuruda bulunuyor kredi çekmek için. Yerde hiçbir şekilde ağaç olmayacak. Tarım arazisi olmayacak. Ev olmayacak. Bina olmayacak. Burada 34 tane bina var. Her yer tarım arazisi. İmarlı ifrazla arsa. Zeytin bahçeleri. Ama kredi çıkıyor her ne hikmetse. 154 milyon dolar kredi çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"MİLLETVEKİLİ ÂDEM YEŞİLDAL’IN, BELEDİYE BAŞKANI’NIN EVİNİN YERİNE HASTANE YAPSINLAR”

6 Şubat 2023 depreminden bir ay sonrasında acele kamulaştırma adı altında hiçbir planlama yapılmadan kararın çıktığını belirten Mahalleli Seyran Ateş, şunları ifade etti:

"Burayı öneren kişiler, muhtarla onun ahbabı Adem Yeşildal. Geldiler burada hastane için tavsiye ettiler. Adem Bey'in evi 500 metre mesafede, muhtarın yeri 500 metre mesafede, İzzettin Yılmaz eski Antakya Belediye Başkanının evleri var 500 metre mesafede, Yeni Antakya Belediye Başkanının evi 200 metre mesafede. Mademki burası çok münasip, müsait bir yerse niye kendi yerlerini tavsiye etmediler de bizim mahallenin yerlerini hastane yeri olarak tavsiye ettiler. Benim yaşam hakkım ve mülkiyet hakkıma el konuldu. Benim iznim, razım olmadan mülküme el konuldu. Milli Emlak arıyor; vatandaşlara dediler ki 'gelin imza atın'. Vatandaş gidiyor ve 'ben razı değilim' diyor. Bu sadece 'bilgilendirme' diye imza attırılıyor. Sonrasında kimse herhangi bir hak talep edemiyor."

"ACELE KAMULAŞTIRMA KARARNAMESİ'NİN TEBLİGATLARI BİR SENE SONRA GELDİ"

Acele Kamulaştırma Kararnamesi'nin tebligatlarının bir sene sonra geldiğini ve dava açılamadığı için mağduriyetinin katlandığını belirten Seyran Ateş, şunları kaydetti: