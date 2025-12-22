Depremde yakınlarını kaybedenlerin "Adalet Nöbeti" sürüyor: Bu suçları torbayla affedemezsiniz

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu, "deprem sanıklarının 11. Yargı Paketi’nin 27. maddesi kapsamından muaf tutulması" talebiyle başlattıkları "Adalet Nöbeti", Meclis'in yanında bulunan Cemal Süreya Parkı'nda devam ediyor.

Muhalefetten 11. Yargı Paketi açıklaması: 'Deprem suçlarının affı olmaz' diyeceğiz

"11.YARGI PAKETİ'NDE BU ADALETSİZLİKLERE YENİ BİR ADALETSİZLİK DAHA EKLENİYOR "

Adalet Peşinde Aileleri Platformunun Adalet nöbetini ziyaret eden Karaca, yaşanan süreci şöyle değerlendirdi:

"6 Şubat depremlerinin yaşandığı günden bu yana adalet arıyor aileler. Adeta bir katliama dönüşen deprem sonrasında yaşananlar, bir de adalet saraylarının içinde depremlere dönüştü, biliyorsunuz. Çünkü deprem davalarında kamu görevlilerinin yargılanmaması, müteahhitlerin adeta 'Gel rant uğruna; ben adaleti çiğneyeceğim' denmesi. Diğer taraftan, adalet peşinde olan ailelerin yargılandığı süreçlerin yaşanmasının ardından işte bugüne geldik.

11.Yargı Paketi'nde bu adaletsizliklere yeni bir adaletsizlik daha ekleniyor ve deprem suçlularını da kapsayacak biçimde bir af getiriliyor. Ailelerin talebi açık. Bakın, bu davalar başladığı günden beri söylediklerini bir kez daha bu yargı sürecinde yineliyorlar: Burası bir deprem ülkesi. Deprem suçlarının affedilmesi, cezalandırılmaması demektir. Bu da göz göre göre yaşanan bu katliama yeniden yol açmak anlamına gelir. Dolayısıyla adalet peşinde olan ailelerin, deprem suçlarının affedilmesini öngören 27. maddeye ilişkin mücadelesinin biz de elbette yanındayız.

Başından itibaren açılan davaları nasıl onlarla birlikte tek tek takip ettiysek; kamu görevlilerinin yargılanması ve bir daha kimsenin bu deprem suçlarını işlemeye cesaret edememesi için verdikleri mücadelenin bugüne kadar yanındaysak, 27. maddede deprem suçlarının affını öngören bu düzenlemenin değiştirilmesi için verdikleri mücadelenin de yanındayız. Gözyaşı döküp 'deprem suçlarını affetmeyeceğiz' diye Cumhurbaşkanı diliyle sözler verenlere bir kez daha hatırlatıyoruz: Sözlerini de hatırlatıyoruz, ama suçlarını da hatırlatıyoruz. Bu suçları torbayla affedemezsiniz. Çünkü siz de o suçların bir parçasısınız ve bunu asla unutmayacağız."