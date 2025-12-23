Park halindeki 3 araca çarptı! Aracını bırakıp kaçtı

Yayınlanma:
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halinde duran 3 araca çarptı. Kazanın ardından otomobilden inen iki kişi yaya olarak olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi’nde, geçtiğimiz gün gece saatlerinde meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen sürücü, aracındayken direksiyon hakimiyetini kaybederek caddede park halinde olan 3 araca çarptı.

istanbul-beylikduzunde-park-halindeki-1076123-319291.jpg

ARACINI BIRAKIP KAÇTI!

Meydana gelen kazanın ardından, otomobilden inen sürücü ve yanındaki kişi, aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

3 ARAÇTA HASAR MEYDANA GELDİ!

Polis ekipleri, sürücüsünün kaçtığı otomobili çekiciyle otoparka götürülürken park halindeki 3 araçta hasar oluştu. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul'da trafik kilitlendi: Köprü ve otoyollar durma noktasında!İstanbul'da trafik kilitlendi: Köprü ve otoyollar durma noktasında!

Yaşanan kaza ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Kaynak:DHA

SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Göçler başlamıştı: İktidara yakın medya yazdı, düzenleme geliyor!
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Dünya Bankası verileri açıkladı! Türkiye zirveye yerleşti
Dünya Bankası verileri açıkladı!
Türkiye zirveye yerleşti
Türkiye
Kütüphanenin tavanı öğrencilerin üzerine çöktü
Kütüphanenin tavanı öğrencilerin üzerine çöktü
Ambulansa yol vermek isterken kaza yaptı: 4 yaralı
Ambulansa yol vermek isterken kaza yaptı: 4 yaralı
Yenidoğan çetesi davasında o isim de yargılanacak: Dosyalar birleştirildi
Yenidoğan çetesi davasında o isim de yargılanacak: Dosyalar birleştirildi