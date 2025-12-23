Park halindeki 3 araca çarptı! Aracını bırakıp kaçtı

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halinde duran 3 araca çarptı. Kazanın ardından otomobilden inen iki kişi yaya olarak olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.