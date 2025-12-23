Park halindeki 3 araca çarptı! Aracını bırakıp kaçtı
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi’nde, geçtiğimiz gün gece saatlerinde meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen sürücü, aracındayken direksiyon hakimiyetini kaybederek caddede park halinde olan 3 araca çarptı.
ARACINI BIRAKIP KAÇTI!
Meydana gelen kazanın ardından, otomobilden inen sürücü ve yanındaki kişi, aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
3 ARAÇTA HASAR MEYDANA GELDİ!
Polis ekipleri, sürücüsünün kaçtığı otomobili çekiciyle otoparka götürülürken park halindeki 3 araçta hasar oluştu. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yaşanan kaza ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
