İstanbul'da trafik kilitlendi: Köprü ve otoyollar durma noktasında!

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava, trafiği durma noktasına getirdi. Kent genelinde ana arterler ve köprü bağlantılarında araçlar güçlükle ilerlerken, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda rekor seviyeye ulaştı.

Yağışın etkisiyle Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü ve Avrasya Tüneli bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun her iki yakadaki birçok noktasında ulaşım aksadı. Sürücüler, ana yollardaki tıkanıklık nedeniyle ara sokak ve caddelere yönelince alternatif güzergahlarda da yoğunluk yaşandı.

AVRUPA YAKASI’NDA DURUM

Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğu D-100 kara yolu üzerinde Büyükçekmece'den başlayıp Zincirlikuyu mevkisine kadar devam ediyor. Özellikle Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna ve Cevizlibağ hatlarında araçlar adım adım ilerliyor. TEM Otoyolu ve bağlantı yollarının yanı sıra sahil hattındaki Kennedy Caddesi'nde de trafik yükü normalin çok üzerine çıktı.

ANADOLU YAKASI GEÇİT VERMİYOR

Trafik yoğunluğunun en yüksek hissedildiği yer Anadolu Yakası oldu. D-100 kara yolunda Tuzla'da başlayan yoğunluk, Avrasya Tüneli girişine kadar kesintisiz devam ediyor. TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'den başlayan kuyruk Boğaziçi Köprüsü'ne kadar uzanırken, Şile Otoyolu ve Altunizade hattında da trafik akışı ağır seyrediyor.

TOPLU TAŞIMADA YOLCU YOĞUNLUĞU

Trafiğe takılmak istemeyen vatandaşların yöneldiği toplu taşıma araçlarında da yoğun mesai yaşanıyor. Metrobüs, metro, tramvay ve otobüs duraklarında insan sirkülasyonu artarken, seferlerde yer yer aksamalar görülüyor.

İBB VERİLERİ: ŞEHİR GENELİNDE YÜZDE 76

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 76 olarak ölçüldü. Bölgesel verilere bakıldığında yoğunluğun Avrupa Yakası'nda yüzde 69, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85 seviyelerine ulaştığı görüldü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

