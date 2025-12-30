Daltonlar duruşmasındaki olaylara soruşturma: 3 avukata gözaltı kararı

Türkiye'de çeteleşme denince ilk akla gelen isimlerden Barış Boyun ve ona bağlı Daltonlar çetesinin 23 Aralık günü Silivri'de görülen duruşması infial yaratmıştı.

Mahkeme, 40’tan fazla sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, 107 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Kararların açıklanmasıyla duruşma salonu savaş alanına döndü. Sanıklar ile jandarma arasında arbede yaşanırken, ekipler duruşmadakilere biber gazı sıkmaz zorunda kalmıştı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI, GÖZALTI KARARLARI VAR

Jandarmanın müdahale ettiği görüntüler, salondakiler tarafından kayıt altına alınıp, sosyal medyada paylaşılması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan incelemelerde, görüntülerin Daltonlar çetesinin avukatları tarafından kayda alındığı tespit edildi.

Başsavcılık, yaptığı açıklamada 3 avukat hakkında arama ve gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Soruşturmada, Daltonlar silahlı suç örgütünün bir avukat yapılanması olabileceği değerlendiriliyor.

Başsavcılık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; 22.12.2025 tarihinde Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi içerisinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin 2024/419 Esas sayılı ve kamuoyunda "Barış Boyun - Daltonlar Suç Örgütü" davası olarak bilinen dosyaya ilişkin yargılama sırasında, görevli jandarma personeline yönelik mukavemet eyleminin gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Söz konusu olayla bağlantılı olarak yapılan incelemelerde; duruşma esnasında izinsiz şekilde ses ve görüntü kaydı alındığı, bu fiilin İstanbul 1 No'lu Barosuna kayıtlı 3 avukat tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, avukat T.G., S.K. ve K.Y. isimli şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesinde düzenlenen "Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması" ve aynı Kanun'un 220/7 maddesinde düzenlenen "Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme" suçlarından, 30.12.2025 tarihinde konut ve bürolarında hakimlik kararına dayalı olarak arama faaliyeti gerçekleştirilip; gözaltına alınmaları yönünde talimat verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."