Silivri’de görülen çete davasında duruşma salonu karıştı: Jandarma biber gazı sıktı!

İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun'un lideri olduğu suç örgütünün İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 305 sanıklı davasında karar bugün açıklanıyor.

CEZALAR AÇIKLANMAYA BAŞLADI

Duruşma saat 10.30 sıralarında başladı. Mahkeme heyeti, mütalaanın verildiği dosyada kararını açıklamak üzere yerini aldı.

Heyet, sanıklara verilen cezaları okumaya başladı. Onlarca kişiye, çok ağır hapis cezaları açıklanmaya başladı.

Barış Boyun çetesine yeni iddianame: Yüzlerce suç binlerce yıl ceza talebi...

BİR SANIK KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Bu esnada, sanıklardan biri, kendisine verilen cezaya tepki gösterdi. Mahkeme başkanı, bu kişinin salondan çıkarılması talimatını verdi. Birkaç Jandarma personeli bu kişiyi salondan çıkardıkları sırada, darp etti.

SALON SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Tam bu esnada, diğer sanıklar duruma tepki göstererek seslerini yükseltmeye başladı. Bu aşamadan sonra, Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonu, kelimenin tam anlamı ile savaş alanına döndü.

300’DEN FAZLA SANIK SALONDAYDI

300 kadar sanık ile, sayıları yüzü aşan Jandarma personeli arasında büyük bir kavga yaşanmaya başladı. Sanıklar, Jandarma personeline sandalyelerle vurmaya başladı. Jandarma ise, bir yandan cop kullanarak müdahalede bulunurken bir yandan da salona biber gazı sıkıldı.

KAVGA YARIM SAAT SÜRDÜ

Taraflar arasındaki kavga yarım saat kadar sürdü. Kavganın üzerinden 1 saat geçmesine rağmen, yoğun biber gazı nedeni ile henüz salona girilemediği öğrenildi.

HEYET DURUŞMA SALONUNU TERK ETTİ

Olayların başlaması ile birlikte, heyet salonu terk etti. Sanıklardan bir kısmının, heyete yönelik ağır ifadeler kullandığı kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, heyetin salona yeniden dönmesi ile birlikte, duruşmaya kalınan yerde devam edilecek.