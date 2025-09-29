Barış Boyun çetesine yeni iddianame: Yüzlerce suç binlerce yıl ceza talebi...

Barış Boyun çetesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan yeni iddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, çetenin 120’nin üzerinde suça konu eylem gerçekleştirdiği belirtilirken, toplam 304 şüpheli hakkında bin 281 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

120’DEN FAZLA SUÇ DOSYAYA GİRDİ

Savcılık, örgütün İstanbul başta olmak üzere birçok ilde “uyuşturucu ve silah ticareti”, “kasten öldürme”, “yağma”, “tehdit” ve “hırsızlık” gibi suçlardan finansman sağladığını tespit etti. İddianamede, örgütün Sırp mafya gruplarıyla da işbirliği yaptığı, 8 Eylül 2022’de Skaljari Suç Örgütü lideri Jovan Vukotic’in İstanbul Şişli’de öldürülmesinde taşeron olarak rol aldığı ileri sürüldü.

ÇETENİN HİYERARŞİK YAPISI VE EMİR KOMUTA ZİNCİRİ

NTV'de yer alan habere göre, iddianamede örgütün başında lider Barış Boyun bulunuyor. Boyun’un verdiği talimatların alt kadrolara “abi” hitap şekliyle iletildiği, emir-komuta zincirinin net şekilde işlediği ve üyelerin lidere mutlak itaat gösterdiği kaydedildi.

DALTONLAR AYRILIĞI: ÇETE İÇİNDE ÇATIŞMA

Soruşturmada çetenin kendi içinde de bölünmeler yaşadığı ortaya çıktı. “Daltonlar” olarak bilinen Bahadır Akdağ ve Beratcan Gökdemir’in liderliğindeki grup, Boyun çetesinden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Bu ayrılığın ardından iki taraf arasında sürekli silahlı eylemlerin yaşandığı ve çatışmaların İstanbul sokaklarına yansıdığı tespit edildi.

AVUKATLAR ÜZERİNDEN TALİMAT

Çetenin adli süreçlere müdahale etme girişimleri de dosyada yer aldı. İddianamede, yakalanan örgüt üyelerinin ifadeleri öncesinde avukatlar aracılığıyla talimatlandırıldığı, bu talimatlara göre hareket ettikleri belirtildi. Örgüt hiyerarşisine aykırı beyanda bulunanların ölümle tehdit edildiği, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenlerin ailelerinin baskı altına alındığı ileri sürüldü.

GİZLİLİK ÖNLEMLERİ VE KAÇIŞ TAKTİKLERİ

Çetenin operasyonlara karşı yüksek düzeyde gizlilik geliştirdiği, üyelerin telefon hatlarını sık sık değiştirdiği, yabancı ülke GSM hatları veya başkaları üzerine kayıtlı hatlar kullandığı kaydedildi. İletişimde WhatsApp ve FaceTime gibi şifreli uygulamaların tercih edildiği, operasyon öncesi telekonferansla yurt dışından talimat verildiği ifade edildi.

Polis uygulamalarından kaçmak için üyelerin birbirlerini anlık olarak bilgilendirdiği, hatta yakalanmamak için yanlarında sahte polis veya bekçi taşıdıkları da tespitler arasında yer aldı.

SOSYAL MEDYADAN PROPAGANDA

Örgütün dikkat çeken bir diğer yönü ise sosyal medya faaliyetleri oldu. Çete üyelerinin Facebook, Instagram ve TikTok üzerinden “İstanbul’un sefiri”, “Sokakların hakimi” gibi sloganlarla propaganda yaptığı, suça meyilli gençleri etkilemeye çalıştığı aktarıldı. Özellikle 15-20 yaş arasındaki gençlerin çeteye katıldığı, “kamikaze” olarak silahlı eylemlerde kullanıldığı belirtildi.

MANEVİYAT SÖMÜRÜSÜ

Suçtan elde edilen gelirlerle afet bölgelerine yardım kamyonları gönderildiğine dair görüntülerin paylaşıldığı, bu yolla çetenin toplumsal algıyı yönlendirmeye çalıştığı da dosyada yer aldı.

ULUSLARARASI BOYUT

Barış Boyun’un liderliğindeki çetenin, Avrupa’da uyuşturucu ticaretinde Sırp Suç Örgütü Kavaka ile işbirliği yaptığı, uyuşturucu trafiğini yönetmek için Bahadır Akdağ ve Tolga Gültepe’nin görevlendirildiği, silah ticaretinin ise Boyun’un ağabeyi Zafer Boyun’un kontrolünde olduğu iddia edildi.

LİDERLERİN YURT DIŞINA KAÇIŞI

Çete lideri Barış Boyun’un yöneticiler Bayram Demir ve Beratcan Gökdemir ile birlikte Gürcistan’a kaçtığı, daha sonra 22 Mayıs 2024’te İtalya’da yakalanarak tutuklandığı bilgisi iddianamede yer aldı. Çetenin diğer isimlerinden Bahadır Akdağ ve Zafer Boyun’un ise halen cezaevinde olduğu kaydedildi.

304 ŞÜPHELİ, 167 MAĞDUR

İddianamede toplam 304 şüpheli yer alırken, 167 kişi ise müşteki olarak dosyaya girdi. Davanın 23 Şubat 2026’da Marmara Cezaevi yerleşkesinde başlayacağı ve yaklaşık bir ay sürmesinin beklendiği bildirildi.