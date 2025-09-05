İtalya'da asırlık Santa Rosa Festivali öncesi kaos! 'Barış Boyun' iddiası ortalığı karıştırdı

İtalya'nın Viterbo kentinde her yıl 3 Eylül'de düzenlenen tarihi 'Macchina di Santa Rosa' festivali öncesinde, organize suç ve olası bir saldırı şüphesiyle düzenlenen operasyonlarda yedi Türk vatandaşı gözaltına alındı. Olay, festivalde olağanüstü güvenlik önlemlerinin alınmasına ve asırlık bir geleneğin değiştirilmesine neden oldu.

Festivalin başlamasına saatler kala, polis ihbar üzerine Viterbo'nun tarihi merkezinde bir eve baskın düzenledi. Operasyonda, bir makineli tüfek, iki tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirilirken iki Türk vatandaşı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin Viterbo Savcılığı'ndaki sorgularında konuşmama haklarını kullandıkları bildirildi. Soruşturmanın devamında, Montefiascone'de bir pansiyona düzenlenen ikinci bir baskında ise yaşları 35 ile 40 arasında değişen beş Türk vatandaşı daha gözaltına alındı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILDI

Gözaltılar, İtalyan güvenlik birimlerini alarma geçirdi. Festival alanında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edilirken, binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirildi. Festival alanına giriş ve çıkışlar, polis köpeklerinin de katılımıyla sıkı bir şekilde kontrol edildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, güvenlik güçlerini başarılı operasyonlarından dolayı tebrik ederek, "Bu kararlı operasyon, UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak kabul edilen asırlık bir geleneğin güvenli bir şekilde kutlanmasını sağladı" ifadelerini kullandı. Festivalde, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Kültür Bakanı Alessandro Giuli'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililer hazır bulundu.[3][4] Başbakanın kız kardeşi Arianna Meloni'nin de davetliler arasında olduğu ancak programı nedeniyle katılamadığı, İsrail Büyükelçisi'nin ise akredite edilen konuklar listesinde yer aldığı basına yansıdı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR: ORGANİZE SUÇ BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Viterbo Savcılığı, olayla ilgili olarak yasa dışı silah kaçakçılığı suçlamasıyla bir dosya açarken, yetkililer terör bağlantısı ihtimalini de değerlendiriyor.İtalyan basınında yer alan haberlerde, gözaltına alınan kişilerin, organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun ile bağlantılı olabileceği ve amacın Boyun'un hapishaneden kaçırılmasına yönelik bir kaos ortamı yaratmak olabileceği iddiaları yer aldı. Ancak bu iddialar resmi makamlarca henüz doğrulanmadı.

ASIRLIK GELENEK İLK KEZ DEĞİŞTİRİLDİ

Güvenlik endişeleri, festivalin en önemli ritüelini de etkiledi. 'Facchini di Santa Rosa' (Santa Rosa'nın Taşıyıcıları) olarak bilinen yaklaşık 100 kişinin, beş ton ağırlığında ve 30 metre yüksekliğindeki ışıklı kuleyi (Macchina) omuzlarında taşıdığı geçit töreni, asırlardır süregelen geleneğin aksine, bu yıl ilk defa sokak aydınlatmaları açıkken gerçekleştirildi. Normalde tamamen karartılan sokaklarda yapılan bu ritüelin değiştirilmesi, bazı katılımcılar tarafından eleştirilse de, yetkililer bunun güvenliği sağlamak için alınması gereken bir önlem olduğunu belirtti.

UNESCO MİRASI SANTA ROSA FESTİVALİ

Her yıl binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen ve UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak kabul edilen Macchina di Santa Rosa festivali, şehrin koruyucu azizesi Santa Rosa'yı onurlandırmak için düzenleniyor. Festivalin en dikkat çekici bölümü, devasa kulenin Viterbo'nun dar ortaçağ sokaklarından geçirildiği görkemli yürüyüştür.