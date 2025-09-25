Daltonlar'ın sağ kolu Furkan Yavuz Belçika'da öldürüldü: Sokak ortasında vurup kaçtılar

Daltonlar'ın sağ kolu Furkan Yavuz Belçika'da öldürüldü: Sokak ortasında vurup kaçtılar
Yayınlanma:
Caner Koçer’in İspanya'da öldürülmesinin ardından Daltonlar'ın sağ kolu Furkan Yavuz Belçika'da öldürüldü. Belçika basını saldırının Casperlar çetesi tarafından yapıldığını yazdı. Sosyal medyada yayılan görüntülere göre saldırganlar Furkan Yavuz'u sokak ortasında vurup kaçtılar.

Daltonlar çetesinin yöneticileri Caner Koçer ve Furkan Yavuz, 20 Temmuz’da İspanya’nın Estepona kentinde uğradıkları saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

O saldırının ardından Caner Koçer, 4 Ağustos’ta Torrevieja’da infaz edilmiş, bu saldırının rakip çetenin öldürülen iki üyesinin intikamı olduğu öne sürülmüştü.

DALTONLAR'IN SAĞ KOLU FURKAN YAVUZ BELÇİKA'DA ÖLDÜRÜLDÜ

Belçika’nın Binche kentinde, geçtiğimiz yaz İspanya’da adı mafya hesaplaşmalarına karışan suç örgütü üyesi Furkan Yavuz silahlı saldırıda öldürüldü. Yavuz’un, ağustos ayında Torrevieja’da infaz edilen Daltonlar çetesinin lideri Caner Koçer’in sağ kolu olduğu belirtildi.

daltonlarin-sag-kolu-furkan-yavuz-belcikada-olduruldu-sokak-ortasinda-vurup-kactilar-3.jpg

Belçika basını, Furkan Yavuz’un İstanbul kökenli rakip suç örgütü “Casperlar” tarafından vurulduğunu yazdı. Yavuz’un, Koçer’in ölümünden sonra Belçika’ya dönerek örgütün faaliyetlerini yeniden organize etmeye çalıştığı iddia edildi.

daltonlarin-sag-kolu-furkan-yavuz-belcikada-olduruldu-sokak-ortasinda-vurup-kactilar-2.jpg

SOKAK ORTASINDA VURUP KAÇTILAR

Furkan Yavuz’un vurulmasının ardından saldırganların polisten kaçmaya çalıştığı anlara ait görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Türkiye
Meteoroloji raporundan İstanbul'a sağanak çıktı: Önce sis vuracak sonra yağmur
Meteoroloji raporundan İstanbul'a sağanak çıktı
İzmir’de İlber Ortaylı Kütüphanesi açıldı
İzmir’de İlber Ortaylı Kütüphanesi açıldı