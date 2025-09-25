Daltonlar'ın sağ kolu Furkan Yavuz Belçika'da öldürüldü: Sokak ortasında vurup kaçtılar

Daltonlar çetesinin yöneticileri Caner Koçer ve Furkan Yavuz, 20 Temmuz’da İspanya’nın Estepona kentinde uğradıkları saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

O saldırının ardından Caner Koçer, 4 Ağustos’ta Torrevieja’da infaz edilmiş, bu saldırının rakip çetenin öldürülen iki üyesinin intikamı olduğu öne sürülmüştü.

DALTONLAR'IN SAĞ KOLU FURKAN YAVUZ BELÇİKA'DA ÖLDÜRÜLDÜ

Belçika’nın Binche kentinde, geçtiğimiz yaz İspanya’da adı mafya hesaplaşmalarına karışan suç örgütü üyesi Furkan Yavuz silahlı saldırıda öldürüldü. Yavuz’un, ağustos ayında Torrevieja’da infaz edilen Daltonlar çetesinin lideri Caner Koçer’in sağ kolu olduğu belirtildi.

Belçika basını, Furkan Yavuz’un İstanbul kökenli rakip suç örgütü “Casperlar” tarafından vurulduğunu yazdı. Yavuz’un, Koçer’in ölümünden sonra Belçika’ya dönerek örgütün faaliyetlerini yeniden organize etmeye çalıştığı iddia edildi.

SOKAK ORTASINDA VURUP KAÇTILAR

Furkan Yavuz’un vurulmasının ardından saldırganların polisten kaçmaya çalıştığı anlara ait görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi.