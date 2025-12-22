Topkapı tramvayı raydan çıktı! Yolcular tahliye edildi
İstanbul'da Topkapı - Mescid-i Selam seferini yapan tramvay bilinmeyen bir sebeple raydan çıktı. Yolcular tahliye edilirken Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı.
TOPKAPI TRAMVAYI RAYDAN ÇIKTI!
T4 Topkapı - Mescid-i Selam seferini yapan tramvay, Topkapı İstasyonu'nda henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.
Tramvayda bulunan yolcular ekipler tarafından tahliye edilirken, seferler Fetihkapı ile Mescid-i Selam arasında yapılıyor.
METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Mescidi Selam-Fetihkapı istasyonları arasında, Şehitlik istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
#MetroDuyuru #T4— Metro İstanbul (@metroistanbul) December 22, 2025
Kaynak:DHA