Topkapı tramvayı raydan çıktı! Yolcular tahliye edildi
İstanbul'da Topkapı - Mescid-i Selam seferini yapan tramvay, Topkapı İstasyonu'nda raydan çıktı.

İstanbul'da Topkapı - Mescid-i Selam seferini yapan tramvay bilinmeyen bir sebeple raydan çıktı. Yolcular tahliye edilirken Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı.

T4 Topkapı - Mescid-i Selam seferini yapan tramvay, Topkapı İstasyonu'nda henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.

Tramvayda bulunan yolcular ekipler tarafından tahliye edilirken, seferler Fetihkapı ile Mescid-i Selam arasında yapılıyor.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Mescidi Selam-Fetihkapı istasyonları arasında, Şehitlik istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

