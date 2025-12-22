Asansör montajı yaparken akıma kapıldı: Genç işçinin durumu ağır

Asansör montajı yaparken akıma kapıldı: Genç işçinin durumu ağır
Bursa İngöl'de yapımı devam eden fabrikada asansör montajı yapan Doğancan L., elektirk akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki teknikerin sağlık durumu ağır.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden mobilya fabrikasında yük asansörü montajı yapan tekinker Doğancan L. elektirk akımına kapılarak ağır yaralandı.

ASANSÖR MONTAJI YAPARKEN AKIMA KAPILDI

Saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde yapımı devam eden mobilya fabrikasında, yük asansörünün montajını yapan elektirk teknikeri Doğancan L. akımına kapıldı.

Ağır yaralanan tekniker, arkadaşlarının yardımıyla kurtarılarak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GENÇ İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

21 yaşındaki genç, buradaki ilk tedavisinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

