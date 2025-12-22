Bursa’da korkutan olay! Suntaların altına kalan işçi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında, Soner S. isimli işçinin üzerine istiflenmiş suntalar devrildi. Soner S. yaralanırken hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kulaca Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında, saat 13. 00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre üretim bölümünde çalışan 33 yaşındaki işçi Soner S.’nin üzerine, istifli halde bulunan suntalar devrildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI!

Suntaların üzerine devrilmesiyle yaralanan Soner S., diğer işçilerin yardımıyla suntaların altından çıkarıldı. İşçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Soner Sç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

OLAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI!

Soner S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

