Son dakika |29 emekçinin öldüğü gece kulübü faciasında duruşma ertelendi! Mahkeme salonunda arbede çıktı

Beşiktaş'ta Masquerade gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin davanın 12. duruşmasında ara karar çıktı. Duruşmada, işletme sahibi Şahzade Şekergümüş'ün, yakınlarını kaybeden ailelerden birine “Gevezelik yapma, boş yapma” demesi üzerine salonda arbede çıktı. Mahkeme “dosyadaki eksik hususların giderilmesi“ için duruşmayı 2 Mart'a erteledi.

İstanbul Beşiktaş’ta Masquerade gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan faciaya ilişkin davanın 12. duruşması bugün görülürken salonda tutuklu 4 sanık, tutuksuz sanıklar ve avukatlar salonda hazır bulundu.

İŞLETME SAHİBİ AİLEYE “GEVEZELİK YAPMA” DEDİ!

Duruşmada gece kulübü işletmesinin sahibi sanık Şahzade Şekergümüş, yakınlarını yitiren ailelerden birine “Gevezelik yapma, boş yapma” ifadelerini kullanırken bunun üzerine salonda arbede çıktı. Arbede nedeniyle duruşmaya ara verilerek salon boşaltıldı.

t24'ten Can Öztürk'ün haberine göre, Duruşmaya verilen aranın ardından aileler ve avukatların beyanları alınırken savcı, mütalaasında tutuklulukların ve adli kontrollerin devamını talep etti.

ARA KARAR ÇIKTI!

Mahkeme, ara kararını açıklarken “dosyadaki eksik hususların giderilmesi“ için duruşmayı 2 Mart gününe erteledi.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'taki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde, 2 Nisan 2024 tarihinde yangın çıkmıştı. Yapılan incelemelerde, yangının tadilat sırasında çıktığı ve 29 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

Yangına ilişkin görülen davada, önceki celse arasında bilirkişi raporu hazırlanmıştı. Raporda kaçış yollarının sahip olması gereken özelliklerin mekânda yer almadığı vurgulanırken görevlilerinin sorumlulukları yönünde ek bilirkişi raporu düzenlenmesine karar verilmişti fakat rapor henüz hazırlanmadı.

