Son dakika! Libya tezkeresi Meclis'ten geçti

Libya'da görevli TSK unsurlarının görev süresinin 2 yıl süreyle uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Libya’ya asker gönderilmesine izin verilme süresini 24 ay daha uzatmayı öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.

Libya’da 2011 yılından beri demokratik kurumların inşa edilemediğinin belirtildiği tezkerede, sürekli aratan silahlı çatışmalardan dolayı ülkede parçalanmış bir yapı olduğu belirtildi.

Ateşkesin kalıcı hale getirilemediği, siyasi bütünlüğün sağlanamadığı ve işleyen bir devlet mekanizmasının kurulamadığı vurgulandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya Libya’ya gittiİçişleri Bakanı Yerlikaya Libya’ya gitti

TBMM TOPLANDI

TBMM Genel Kurulunun, bütçe mesaisini bitirmesinin ardından Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile "11. Yargı Paketi"ni görüşmek üzere toplandı.

Libya'da görevli TSK unsurlarının görev süresinin 2 yıl süreyle uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TÜRK ASKERİ 2 YIL DAHA LİBYA'DA

Genel Kurul'da Libya tezkeresi oy çokluğu ile kabul edildi.

Türk askerinin Libya'daki görev süresi 2 yıl uzatılmış oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

