İçişleri Bakanı Yerlikaya Libya’ya gitti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Trablus'ta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü. Yerlikaya, Başbakan Dibeybe'ye gösterdikleri nazik ev sahipliği için teşekkürlerini iletti.

Trump’ın kızı, Türk milyarder ve Libya iç savaşı nasıl bir araya geldi? Yat tatili ABD’yi karıştırdı

TECRÜBE PAYLAŞIMI GÖRÜŞMESİ

Bakan Yerlikaya, programı kapsamında Libya Ulusal Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı İmad Trablusi ile de bir araya geldi. İki bakan, güvenlik ve kolluk eğitimi alanındaki iş birliği ile tecrübe paylaşımlarının artırılması konularını görüştü.

Libya'da 'Ulusal Birlik Hükümeti'nin güvenlikle ilgili kararlarını askıya aldı

GÖÇ POLİTİKALARI

Yapılan görüşmede ayrıca, “düzensiz göç” yönetiminde Türkiye'nin örnek uygulamaları hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Yerlikaya, kendisine gösterilen sıcak ev sahipliği için bir kez daha teşekkürlerini yineledi.

TÜMGENERAL KOŞAN’I DA ZİYARET ETTİ

Ziyaret programı çerçevesinde Bakan Yerlikaya, Trablus'ta Türkiye'nin Büyükelçisi Güven Begeç ve Libya Görev Grubu Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan'ı da ziyaret etti.