Rusya Ay’a nükleer santral kuracak

Rusya, uzay hedeflerini yeniden canlandırmak adına dev bir adım attı. Rus uzay ajansı Roscosmos, Ay uzay programına ve Rusya-Çin ortaklığındaki araştırma istasyonuna kesintisiz enerji sağlamak amacıyla önümüzdeki 10 yıl içinde Ay yüzeyine bir enerji santrali kurmayı planladığını duyurdu.

2036 YILINA KADAR TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Roscosmos tarafından yapılan açıklamada, 2036 yılına kadar Ay’da enerji santralinin kurulumunun tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi. Projenin hayata geçirilmesi için Rus havacılık ve uzay kuruluşu Lavochkin ile resmi sözleşme imzalandı.

Açıklamada santralin "nükleer" olduğu doğrudan bir ibareyle vurgulanmasa da projede Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom ve ülkenin önde gelen nükleer araştırma merkezi Kurchatov Enstitüsü yer aldı.

RUS-ÇİN ORTAK İSTASYONUNA GÜÇ VERECEK

Kurulacak santralin temel amacı, Rusya’nın ay programını, yüzeydeki gezici araçları, kurulacak gözlemevlerini ve en önemlisi Rusya ile Çin’in ortak projesi olan Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu'nun altyapısını beslemek olacak. Roscosmos yetkilileri, bu projenin tek seferlik görevlerden, uzun vadeli ve kalıcı bir keşif programına geçiş için hayati bir adım olduğunu vurguladı.

Roscosmos Başkanı Dmitry Bakanov, geçtiğimiz Haziran ayında yaptığı açıklamada kurumun en büyük hedeflerinden birinin Ay'a nükleer santral kurmak ve ardından Venüs'ü keşfetmek olduğunu belirtmişti.