Hindistan uzay programı tarihinin en büyük uydusunu fırlattı

Başbakan Narendra Modi salı günü Hindistan'ın uzay bilimcilerini ve mühendislerini bu başarıdan dolayı tebrik ederek, bunun Hindistan'ın uzay programında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Başbakan, takdir mesajında ​​bu başarının Hindistan'ın artan teknolojik gücünü yansıttığını söyledi. LVM3 roketinin başarılı uçuşunun, Hindistan'ın güvenilir ağır yük fırlatma yeteneklerini daha da pekiştirdiğini ve küresel ticari uzay pazarındaki konumunu güçlendirdiğini belirtti.

Modi, "LVM3'ün güvenilir ağır yük taşıma performansı sergilemesiyle, Gaganyaan gibi gelecekteki görevler için temeli güçlendiriyor, ticari fırlatma hizmetlerini genişletiyor ve küresel ortaklıkları derinleştiriyoruz" dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: Bu başarı, büyük ölçüde ülkenin gençliğinin enerjisi ve yenilikçiliğiyle yönlendirilen Hindistan'ın uzay sektörünün artan etkisini vurgulamaktadır.

Kendisi, BlueBird Block-2'nin başarılı bir şekilde konuşlandırılmasının yalnızca Hindistan'ın fırlatma yeteneklerini güçlendirmekle kalmadığını, aynı zamanda küresel uzay ekonomisindeki artan rolünün de bir göstergesi olduğunu söyledi.

Modi ayrıca, LVM3-M6 misyonunun gösterdiği gelişmiş kapasitenin gelecek nesillere fayda sağlayacağını vurguladı.

"Hindistan'ın gençliğinin öncülüğünde, uzay programımız daha gelişmiş ve etkili hale geliyor," diyen yetkili, bağımsızlığı ve teknolojik yetenekleri artırmanın ülke için uzun vadeli faydalar sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Konuşmasını, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nü (ISRO) ve göreve katılan herkesi tebrik ederek sonlandırdı ve Hindistan'ın "uzay dünyasında yüksek seviyelere ulaşmaya devam ettiğini" söyledi.