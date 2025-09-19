Trump’ın kızı, Türk milyarder ve Libya iç savaşı nasıl bir araya geldi? Yat tatili ABD’yi karıştırdı

Massad Boulos, temmuz ayında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kıdemli Afrika danışmanı olarak Libya'ya gitti. Ancak enerji sektörünün üst düzey yöneticileri ve hükümet liderleriyle görüşürken, diğer pozisyonu da en az bunun kadar gündem oldu. Boulos, aynı zamanda Başkan Donald Trump'ın kızı Tiffany'nin kayınpederi.

Bu aile bağı bölgede o kadar önemli görülüyor ki, bazı Libyalı yetkililer onu özel olarak “Ebu Tiffany” (Arapça'da “Tiffany'nin babası” anlamına gelir) olarak adlandırıyor.

BEYAZ SARAY'DA PANİK

ABD merkezli The New York Times'ın haberine göre Bu yaz, Boulos-Trump ailesinin Türk bir milyarderin yatında olduğunu duyan Washington'daki Trump danışmanları arasında endişe yaşandı.

Boulos Libya'da petrol ve gaz üretimini artırmaya yönelik anlaşmaları açıklarken, Tiffany Trump ve eşi Michael Boulos, Libya petrolünün önemli bir brokerine ait dünyanın en büyük süper yatlarından biriyle Fransız Rivierası'nda gezintiye çıktı.

BAYEGAN'LARA AİT

Phoenix 2 adlı yat, Türk milyarder petrol tüccarı Ercüment Bayegan ve eşi Rüya Bayegan'a ait. Bayegan'ın enerji şirketi BGN International, Libya'nın petrol üretimindeki herhangi bir artıştan fayda sağlayacak konumda bulunuyor.

Phoenix 2'ye tam olarak ne zaman bindikleri ve geceyi orada geçirip geçirmedikleri belli değil. Ancak gemi takip sitelerinden ve Trump ailesinin sosyal medya paylaşımlarından elde edilen dijital kanıtlar, en azından 17 Temmuz ile 27 Temmuz tarihleri arasında yatın güvertesinde vakit geçirdiklerini gösteriyor.

Trump’ın bu tatilinin endişe yaratmasının sebebi ise kayınpederi Boulos’un kariyerindeki tartışmalı hamleler.

TRUMP'IN KAYINPEDERİ TARTIŞMALI

Boulos ile ilgili endişeler, hükümetteki ilk aylarında başladı. Başkanın Orta Doğu danışmanı olarak, normal diplomatik kanalların dışında Lübnanlı yetkililerle toplantılar ve görüşmeler yaptı ve Lübnan Merkez Bankası ile Maliye Bakanlığı üst düzey pozisyonları için tercih ettiği adayları destekledi.

Trump görevden almak için mahkeme mahkeme geziyor: Erdoğan olsa bir imzasına bakardı

İki üst düzey yetkiliye göre, Dışişleri Bakanlığı diplomatları, Lübnanlı yetkililerden diplomasi faaliyetlerini Boulos aracılığıyla değil, Amerikan Büyükelçiliği aracılığıyla yürütmelerini istemek gibi garip bir adım attılar.

Bu yaz ise Beyaz Saray yetkilileri Fas'tan telefonlar almaya başladı: Boulos, kral ile görüşmek istiyordu. Boulos'un gündemini net olarak bilmeyen fark etmeyen Amerikan yetkililer, Faslı yetkililere bu talebi reddetmelerini özel olarak ilettiler.

ÜLKEDE TARTIŞMA ÇIKTI

Libya'da, Boulos'un diplomasi anlayışı ABD'nin müttefiklerini de şaşırttı.

Boulos-Trump ailesinin Phoenix 2 gemisinde geçirdiği süre, Libya'daki yetkililer ve iş dünyası liderleri arasında, Boulos'un bir diplomat olarak ülkenin çalkantılı siyasetinde taraf tuttuğu yönündeki algıyı güçlendirdi.