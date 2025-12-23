Ankara ve Hong Kong anlaştı: TBMM’den onay geldi

Ankara ve Hong Kong anlaştı: TBMM’den onay geldi
Yayınlanma:
TBMM Genel Kurulu, Türkiye ile Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi arasında çifte vergilendirmeyi önleme ve yatırımları karşılıklı teşvik anlaşmalarını onaylayan kanun tekliflerini kabul ederek yasalaştırdı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi arasında imzalanan iki önemli uluslararası anlaşmanın onay süreci tamamlandı.

ÇİFTE VERGİLENDİRME ANLAŞMASI ONAYLANDI

İlk olarak, gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önlemeyi ve vergi kaçakçılığıyla mücadeleyi amaçlayan anlaşma ile eki protokolün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda teklif kabul edilerek yasalaştı.

YATIRIMLARI TEŞVİK ANLAŞMASI DA KABUL EDİLDİ

Ardından, iki taraf arasında yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına dair anlaşmanın onaylanmasını öngören ikinci bir kanun teklifi daha görüşüldü. Bu teklif de Genel Kurul'da yapılan oylamayla kabul edilerek kanunlaştı.

TBMM'de skandal bir taciz iddiası daha: Şentop döneminde üst düzey çalışan hakkında şikayet dilekçesi verildiTBMM'de skandal bir taciz iddiası daha: Şentop döneminde üst düzey çalışan hakkında şikayet dilekçesi verildi

CHP 53 sayfalık süreç raporunu TBMM'ye sunduCHP 53 sayfalık süreç raporunu TBMM'ye sundu

GENEL KURUL TATİL EDİLDİ

Her iki anlaşmanın da onaylanmasının ardından Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi 23 Aralık Salı günü toplanmak üzere kapattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

