Özgür Özel o görüşmeyi açıklamıştı: Erdoğan'a yakın isimler doğruladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler ilçesi Haznedar Meydanı'nda düzenlenen Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald John Trump Jr.'ın geçen hafta İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan ile görüştüğünü söylemişti.

"TRUMP'IN OĞLUYLA LOBİ ŞİRKETLERİ ÜZERİNDEN İŞ TUTUYORLAR"

Erdoğan ile Donald John Trump Jr.'ın arasında geçen görüşmede iş bağlantılarının ele alındığını iddia eden Özel, "Daha geçen hafta cumartesi günü İstanbul'da, Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ismini gizleyerek Trump'ın oğlu Junior Trump'ı ağırlıyor. Onunla pazarlığa tutuşuyor. 'İş adamı' yazmışlar; ismini yazmıyorlar ziyarete. Filistin kan ağlarken Trump'ın oğluyla lobi şirketleri üzerinden iş tutuyorlar. Filistin'i, Filistin'deki kardeşlerimizi yalnız bırakıp Trump'a terk ediyorlar" şeklinde konuşmuştu.

Görüşme, iktidara yakın kaynaklar tarafından doğrulandı ancak, görüşmenin içeriğine ilişkin “nezaket ziyareti” olduğunu öne sürüldü.

Deutsche Welle’ye açıklama yapan Erdoğan'a yakın bir Türk yetkili, Gazze ya da başka bir somut konunun konuşulmadığını söyledi.

RESMÎ GÖREVİ YOK

Donald Trump Jr.'ın herhangi bir resmî pozisyonu olmadığı ancak Beyaz Saray’da oldukça etkili bir isim olduğu biliniyor. Hâlihazırda Trump Organization’ın icra başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.

Trump Jr., 2016 yılında da İstanbul'u ziyaret etmiş; avcılık amacıyla Türkiye’ye gelmiş ve Trump Towers İstanbul’daki ortak yatırımlarla ilgili çeşitli görüşmelerde bulunmuştu.

ERDOĞAN–TRUMP YENİDEN GÖRÜŞME HAZIRLIĞINDA

Türk yetkililer, Erdoğan’ın gelecek hafta New York’ta yapılacak BM Genel Kurulu marjında Trump Sr. ile ikili görüşme planladığını söylüyor.

İkili arasındaki görüşmede; F-16 savaş uçağı anlaşması, Suriye’deki Kürt grupların merkezi hükümete entegrasyonu, F-35 tedarik imkânları ile Gazze ve Suriye üzerinden İsrail–Türkiye ilişkilerindeki gerilimlerin ele alınacağı belirtiliyor.

ÖZEL, ELEŞTİRMİŞTİ

CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu kamuoyu önünde eleştirirken, “asıl patron” olarak nitelendirdiği Trump’a tek söz etmemesini ikiyüzlülük olarak değerlendi.

Özel, Filistin konusuna ilişkin yürütülen gizli temasların şeffaflıktan uzak olduğunu vurguladı.