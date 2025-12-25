Yanardağ 39’uncu kez patladı: 425 metreye lav püskürttü

Dünyanın en aktif yanardağlarından Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, son 1 yılda 39'uncu kez patlayarak, yeniden lav püskürttü.

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı’nda, 23 Aralık 2024’ten itibaren 39'uncu kez patlama meydana geldiği bildirildi.

425 METREYE KADAR ÇIKTI

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nden (USGS) yapılan açıklamada, patlama sonucu yanardağın 425 metreye kadar lav püskürttüğü belirtildi.

Kilauea Yanardağı, 1247 metre yüksekliğe sahip bir volkandır. Kilauea Dağı aynı zamanda Hawaii Adaları'nı oluşturan beş volkandan en aktifidir. Bu yanardağın 300 bin ila 600 bin yaş aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Volkanın ilk belgelenmiş püskürmesi ise 1823 yılında olmuştur.