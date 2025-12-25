Gana’da kıyamet seferberliği! Binlerce insan Nuh’un gemisine koştu

Yayınlanma:
Gana’da, kendisini Ebo Noah olarak tanıtan bir kişi, kendisini peygamber ilan ederek ilginç bir projeye imza attı. Rüyasında Tanrı tarafından 25 Aralık 2025 tarihinde Noel günü dünya çapında büyük bir sel felaketinin yaşanacağı konusunda uyarıldığını iddia eden kişi, 10 adet ahşap gemi inşa ettirdi.

Gana’da ilginç bir olay meydana geldi. Kendisini Ebo Noah ismiyle tanıtan bir kişi, bir rüya gördüğünü iddia ederek rüyasında Tanrı’nın Noel Günü tüm dünyada büyük bir sel felaketi yaşanacağı noktasında kendisini uyardığını öne sürdü.

noah.jpg

10 AHŞAP GEMİ İNŞA ETTİRDİ!

Söz konusu iddiayı ortaya atan Noah, tamamen ahşaptan yapılmış 10 tane büyük gemi inşa ettirdi. Noah, bu gemilerin insanları sel felaketinden kurtarmak için hazırlandığını kaydederken projenin görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Her geminin yapımında yaklaşık 250 bin özel seçilmiş ahşap parça kullanıldığını ifade eden Noah, gemilerin yapımının kendisine inanan insanların bağışları sayesinde finanse edildiğini ifade etti. Gemilerin herkese açık ve tamamen ücretsiz olduğu belirtilirken farklı ülkelerden de birçok insan, Ebo Noah’ın gemilerine binmek için Gana’ya akın etti.

whatsapp-image-2025-12-25-at-10-55-37.jpeg

“TANRI DAHA FAZLA GEMİ İNŞA ETMEMİZ İÇİN KIYAMETİ ERTELEDİ”

25 Aralık 2025 tarihinde kıyametin kopacağını iddia eden Noah, bir video paylaşarak Gana’ya akın eden insanlara "Tanrı, daha fazla gemi inşa etmemiz için kıyameti erteledi. Hazırdaki 10 gemiden fazlasını yapıp, herkesi kurtarmamız için Tanrı bize mühlet verdi. Kimseden para istemiyorum. Evinizde kalın. Herkese mutlu noeller!” dedi.

Sahte Peygamberi Timsahlar Paramparça Etti!Sahte Peygamberi Timsahlar Paramparça Etti!

Noah, 25 Aralık 2025 tarihinde kıyamet kopmazsa bunu takipçileriyle partiyle kutlayacağını söylemişti. Destekçileri, Noah’a “modern çağın Nuh’u” gözüyle bakarken yaşananları eleştirenler ise bu durumu tehlikeli bir yanılsama ve manipülasyon olarak değerlendiriyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
1 Ocak'ta başlıyor!
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? Meteoroloji aşama aşama yanıtladı
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Emekliye seyyanen zam için net konuştu: İsa Karakaş Ankara'dan son haberi verdi
Kar bırakacak hava dalgası giriş yaptı: Meteoroloji 6 bölge 9 ili tek tek uyardı
Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı
1 Ocak'ta akaryakıta zam yağmuru! İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatlar...
Dünya
Nijerya’da camiye intihar saldırısı: Ölü sayısı artıyor
Nijerya’da camiye intihar saldırısı: Ölü sayısı artıyor
Pedofil Epstein skandalı genişliyor: 1 milyondan fazla yeni belge ortaya çıktı
Pedofil Epstein skandalı genişliyor: 1 milyondan fazla yeni belge ortaya çıktı