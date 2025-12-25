Gana’da kıyamet seferberliği! Binlerce insan Nuh’un gemisine koştu

Gana’da ilginç bir olay meydana geldi. Kendisini Ebo Noah ismiyle tanıtan bir kişi, bir rüya gördüğünü iddia ederek rüyasında Tanrı’nın Noel Günü tüm dünyada büyük bir sel felaketi yaşanacağı noktasında kendisini uyardığını öne sürdü.

10 AHŞAP GEMİ İNŞA ETTİRDİ!

Söz konusu iddiayı ortaya atan Noah, tamamen ahşaptan yapılmış 10 tane büyük gemi inşa ettirdi. Noah, bu gemilerin insanları sel felaketinden kurtarmak için hazırlandığını kaydederken projenin görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Her geminin yapımında yaklaşık 250 bin özel seçilmiş ahşap parça kullanıldığını ifade eden Noah, gemilerin yapımının kendisine inanan insanların bağışları sayesinde finanse edildiğini ifade etti. Gemilerin herkese açık ve tamamen ücretsiz olduğu belirtilirken farklı ülkelerden de birçok insan, Ebo Noah’ın gemilerine binmek için Gana’ya akın etti.

“TANRI DAHA FAZLA GEMİ İNŞA ETMEMİZ İÇİN KIYAMETİ ERTELEDİ”

25 Aralık 2025 tarihinde kıyametin kopacağını iddia eden Noah, bir video paylaşarak Gana’ya akın eden insanlara "Tanrı, daha fazla gemi inşa etmemiz için kıyameti erteledi. Hazırdaki 10 gemiden fazlasını yapıp, herkesi kurtarmamız için Tanrı bize mühlet verdi. Kimseden para istemiyorum. Evinizde kalın. Herkese mutlu noeller!” dedi.

Noah, 25 Aralık 2025 tarihinde kıyamet kopmazsa bunu takipçileriyle partiyle kutlayacağını söylemişti. Destekçileri, Noah’a “modern çağın Nuh’u” gözüyle bakarken yaşananları eleştirenler ise bu durumu tehlikeli bir yanılsama ve manipülasyon olarak değerlendiriyor.