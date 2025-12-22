İşçileri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İşçileri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
Yayınlanma:
Niğde'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 13 kişi hastanelere kaldırıldı.

Niğde'de fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile bir otomobilin çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen ve 13 işçi taşıdığı belirtilen 51 S 0083 plakalı midibüs ile 06 KRT 91 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Adana Yolu Caddesi'ne gelince çarpıştı.

aa-20251222-40049413-40049409-nigdede-isci-servisi-ile-otomobilin-carpistigi-kazada-11-kisi-yaralandi-1-001.jpg

ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE MİNİBÜS DEVRİLDİ

Çarpışmanın şiddetiyle minibüs, yol kenarına devrilirken kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çanakkale'de feci kaza: TIR'a arkadan çarpan genç sürücü hayatını kaybettiÇanakkale'de feci kaza: TIR'a arkadan çarpan genç sürücü hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

aa-20251222-40049413-40049410-nigdede-isci-servisi-ile-otomobilin-carpistigi-kazada-11-kisi-yaralandi-001.jpg

13 KİŞİ YARALANDI

Kazada, can kaybı yaşanmazken 13 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar daha sonra ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Türkiye
Hapisten kaçan firari hükümlü polise silah çekti! Vatandaşlar müdahale etti
Hapisten kaçan firari hükümlü polise silah çekti! Vatandaşlar müdahale etti
MEB önünde MESEM protestosu: "Katledilen çocuklar isyanımızdır"
MEB önünde MESEM protestosu: "Katledilen çocuklar isyanımızdır"