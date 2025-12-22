İşçileri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Niğde'de fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile bir otomobilin çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen ve 13 işçi taşıdığı belirtilen 51 S 0083 plakalı midibüs ile 06 KRT 91 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Adana Yolu Caddesi'ne gelince çarpıştı.

ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE MİNİBÜS DEVRİLDİ

Çarpışmanın şiddetiyle minibüs, yol kenarına devrilirken kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

13 KİŞİ YARALANDI

Kazada, can kaybı yaşanmazken 13 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar daha sonra ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.