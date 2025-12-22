Çanakkale'de feci kaza: TIR'a arkadan çarpan genç sürücü hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşanan feci kaza can aldı. Kaza, saat 13.30 sıralarında Gelibolu Kavakköy ile Yülüce köy arasındaki otoyolda meydana geldi.

KONTROLÜNÜ KAYBETTİ TIR'IN ALDINA GİRDİ

Ercan Uzundirek'in direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı.

GENÇ SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Ercan Uzundirek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı