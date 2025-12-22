Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada: Eğlence uğruna canlarını hiçe saydılar

Yayınlanma:
Kadıköy'de patenli 6 kişi hareket halindeki iki taksinin arasına tutunarak uzun süre ilerledi. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Trafikte tehlikeli yolculuk kameradaTrafikte tehlikeli yolculuk kamerada

PATENLİ 6 KİŞİ TAKSİLERE TUTUNARAK YOLCULUK YAPTI

Olay, akşam saatlerinde Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patenli 6 kişi trafikte seyir halinde olan iki taksinin arkasına tutunarak ilerlemeye başladı.

TEHLİKELİ YOLCULUK BAŞKA BİR SÜRÜCÜ TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Trafikte kendi can güvenliklerini tehlikeye atan 6 kişi, aynı zamanda diğer sürücüler içinde risk oluşturdu. Gençlerin tehlikeli yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

