Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada: Eğlence uğruna canlarını hiçe saydılar
Yayınlanma:
Kadıköy'de patenli 6 kişi hareket halindeki iki taksinin arasına tutunarak uzun süre ilerledi. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Trafikte tehlikeli yolculuk kamerada
PATENLİ 6 KİŞİ TAKSİLERE TUTUNARAK YOLCULUK YAPTI
Olay, akşam saatlerinde Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patenli 6 kişi trafikte seyir halinde olan iki taksinin arkasına tutunarak ilerlemeye başladı.
TEHLİKELİ YOLCULUK BAŞKA BİR SÜRÜCÜ TARAFINDAN KAYDEDİLDİ
Trafikte kendi can güvenliklerini tehlikeye atan 6 kişi, aynı zamanda diğer sürücüler içinde risk oluşturdu. Gençlerin tehlikeli yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)