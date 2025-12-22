MEB önünde MESEM protestosu: "Katledilen çocuklar isyanımızdır"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in savunmaya devam ettiği Mesleki Eğitim Merkezleri projesi, bakanlık önünde protesto edildi.

Proje kapsamında çalışıtırılan en az 85 çocuğun hayatını kaybettiği hatırlatılan eylemde sık sık "Katledilen çocuklar isyanımızdır", "Kaza değil cinayet, kader değil katliam" sloganları atıldı.

MEB ÖNÜNDE MESEM PROTESTOSU

MEB önünde yapılan ve 2025 yılında 91 çocuğun çalışırken yaşamını yitirdiğinin söylendiği açıklamada, Dilovası’ndaki bir fabrikada yanarak hayatını kaybeden işçilerden ikisinin çocuk olduğu, son olarak 16 yaşındaki MESEM’li Alperen’in çalıştığı fabrikanın üçüncü katından düşerek yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Çocuk işçi ölümlerinin münferit olmadığı vurgulandığı açıklamada, MESEM kapsamında çalışan öğrencilerin güvencesiz koşullarda, düşük ücretlerle ve iş güvenliği olmadan çalıştırıldığı ifade edildi.

16 yaşındaki MESEM'li çocuk çalıştırılırken öldü! Ödül gibi ceza aldılar

"KATLEDİLEN ÇOCUKLAR İSYANIMIZDIR"

Sermayenin kârını arttırmak için gereken iş gücünün güvensiz koşullarda çalışan çocuklar, kadınlar, işçiler ve göçmenler olduğunun belirtildiği açıklamada, "Öğrenciler her geçen gün geleceksizleştirilirken, devlet eğitimi sermayenin çıkarları için organize etmeye devam ediyor. MESEM denen sömürü çarkının bir dişlisi ise, henüz lisede meslek öğrenmeye giden öğrencileri 11 bin lira karşılığında ölüme sürüklüyor. İş güvenliğine dair hiçbir şey barındırmayan iş yerlerinde öğrenciler hayati riskler ile burun buruna çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

"BU DÜZEN BİZİ YAŞAMAYA DEĞİL SADECE HAYATTA KALMAYA MAHKUM EDİYOR"

MESEM'i protesto ettiği için tutuklanan 16 Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi gencin serbest bırakılmasının talep edildiği açıklamada şunlar söylendi: