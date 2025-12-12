16 yaşındaki MESEM'li çocuk çalıştırılırken öldü! Ödül gibi ceza aldılar

Konya'nın Karapınar ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki öğrenci Eren Dağ’a ilişkin davada karar duruşması görüldü. Karapınar 1'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, iddia makamı, ceza istemiyle mütalaasını mahkeme sundu.

SAVCI CEZA TALEP ETTİ!

Savcı mütalaasında, yargılanan üç sanıktan iş yeri sahibinin bilinçli taksirle ölüme neden olmak, diğer iki sanığın ise bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçundan cezalandırılmasını talep etti.

SANIKLARA ÖDÜL GİBİ CEZA!

Bianet’ten Osman Çaklı’nın haberine göre, mahkeme, üç sanığa ödül gibi cezalar verdi. S.S.G. hakkında “bilinçli taksirle öldürme” suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verilirken suçun ağırlığı, kusur durumu ve pişmanlık hali dikkate alınarak sanığa indirim uygulandı. Cezanın ertelenmesine ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verildi. Sanığın tutukluluk süresi cezasından mahsup edildi.

Ş.M.’ye ise, “taksirle öldürme” suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezası verilmesine hükmedilirken ceza, 106 bin TL adli para cezasına çevrildi ve cezanın 10 taksitte ödenmesine karar verildi. Ödeme yapılmadığı takdirde ceza, hapse dönüştürülecek. Sanığın gözaltı ve tutukluluk süresi cezasından düşüldü.

Mahkeme, S.A'ya ise “taksirle öldürme” suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezası verirken sanığın cezasında indirim uygulandı. Sanığın temiz adli sicili ve iyi hali nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedildi. Karar, olayda sorumluluğu bulunan sanıkların kusur durumları ve kişisel halleri dikkate alınarak verildi.

YARGILAMA SÜRECİ YAKLAŞIK 1 SENE SONRA BAŞLADI!

MESEM kapsamında çalıştırılan 16 yaşındaki Eren Dağ'ın elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmesini ardından tarla sahibi ile işveren tutuklanmıştı ancak sanıklar bir ay sonra, cezaevinde kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildiler. İddianame ise 16 yaşındaki Dağ’ın ölümünden tam 10 ay sonra hazırlandı, yaklaşık bir sene sonrasında da yargılama süreci başladı.

“NEDEN HİÇ KAMU GÖREVLİSİ YARGILANMIYOR?”

Baba Murat Dağ, adalet sürecinin geciktiğini ifade ederek “Sanki sadece bir cam kırıldı, parmak yaralandı.” dedi.

Duruşmanın öncesinde açıklamalarda bulunan Dağ, “Aslında ben biraz zayıf mıyız diye düşünüyorum. Karşı taraf güçlü, maddi güçleri var. Dananın kuyruğu bugün kopacak. En az 2 yıl en fazla 6 yıl verecekler. Bu bizim içimizi soğutmaz. Ortada bir ihmal var. Adam silahı kurmuş cinayet işlemiş, bu adam da oraya tuzak kurmuş, aynı şey. Ömrümüzde hakim, savcı görmedik. Ayrıca çocuğumuz MESEM’de vefat etti. Neden hiç kamu görevlisi yargılanmıyor? Bunu da anlamış değiliz. Bu çocuğu oraya gönderen okuldu” ifadelerini kullandı.