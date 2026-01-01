Yalova IŞİD operasyonunda yakalanan 25 kişi adliyede!

İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit olurken, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı.

Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist ölü ele geçirildi.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından kent genelinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında evden sağ olarak kurtarılan 3 kadının da olduğu 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Aralık'ta Yalova'daki operasyonda IŞİD'li teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ile bir bekçinin yaralandığını, çıkan çatışmada 6 teröristin ölü ele geçirildiğini duyurmuştu.

Yurt genelinde terör örgütü IŞİD'e yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.