Şanlıurfa’da ağır kış bilançosu: çatılar çöktü, 67 araç hasar gördü

Yayınlanma:
Şanlıurfa genelinde etkisini sürdüren yoğun kış şartları hayatı durma noktasına getirdi. İki gündür aralıksız devam eden kar yağışı, sadece ulaşımda aksamalara neden olmakla kalmadı, aynı zamanda yapılarda da ciddi maddi hasarlara yol açtı.

Kentte etkili olan yoğun yağışın ardından iş yerleri ve bina çatılarında biriken kar kütleleri tehlike saçtı. Biriken karın ağırlığına daha fazla dayanamayan bazı iş yerleri, siteler ve oto galeri dükkanlarının sundurma ve çatı kısımlarında çökme meydana geldi.

695661b4d8089077c64443ba.jpg

Özellikle Karaköprü ve Maşuk bölgeleri ile Otogalericiler Sitesi’nde yaşanan olaylarda, çöken çatıların altında kalan toplam 67 araçta çeşitli derecelerde hasar oluştuğu tespit edildi.

695661b4d8089077c64443b8.jpg

ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR, YOLLAR KAPALI

Öte yandan, yaşanan çatı çökmelerinin yanı sıra kent genelindeki ulaşım ağında da büyük problemler yaşanıyor.

Kar yurdu esir aldı, okullar tatil edildi: İşte eğitime ara verilen iller!Kar yurdu esir aldı, okullar tatil edildi: İşte eğitime ara verilen iller!

Yetkililerden alınan bilgilere göre, kırsal mahallelerdeki yollar ile kent merkezi ve ilçeleri birbirine bağlayan ana arterlerin büyük bir bölümü halen ulaşıma kapalı bulunuyor.

afganistanda-kar-yagisi-ve-sel-nedeniyl-1092929-324388.jpg

Karla mücadele ekiplerinin, kapalı yolları açmak ve ulaşımı normale döndürmek için başlattığı çalışmalar ise aralıksız devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

