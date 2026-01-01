Kar yurdu esir aldı, okullar tatil edildi: İşte eğitime ara verilen iller!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı AKOM’un peş peşe yaptığı uyarıların ardından, Türkiye genelinde dondurucu soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor.

Termometreler birçok bölgede sıfırın altına düşerek eksi dereceleri gösterirken; onlarca ilde kar yağışı, buzlanma, kuvvetli fırtına, tipi ve yoğun yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yurt genelinde yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle birçok ilde okullar tatil edildi. İşte eğitime ara verilen iller...

Meteorolojinin kuvvetli kar uyarısı buz kestirdi!

DÜZCE

Düzce ve Bolu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle yarın için eğitime ara verildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamaların, vatandaşlar ve öğrencilerin güvenliği için risk oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda resmi ve özel tüm örgün, yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BOLU

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada da yarın il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dahil) eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerdeki personelin durumunun ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

AMASYA

Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, beklenen yoğun kar yağışı ile buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında 2 Ocak'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MALATYA

Malatya'da olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar yarın da tatil edildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentte etkili olan kar yağışı sonrası tipi ve buzlanma tehlikesine karşı okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu.

Yavuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinlere yönelik kurslar hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, malül ve gaziler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır."

Kentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime dün ara verilmişti.

2026’nın ilk günü… İstanbul kar altında

HAKKARİ

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, il genelinde kar kalınlığının yerleşim yerlerinde bir, kırsal alanlarda ise iki metreyi aştığı belirtildi.

Meteorolojik veriler doğrultusunda devam eden kar yağışının gün batımına doğru etkisini azaltması, gece saat 00.00'dan Cuma sabahı 06.00'ya kadar yoğun şekilde etkili olmasının beklendiğine yer verilen açıklamada, özellikle yüksek kesimler ve riskli yol güzergahlarında çığ tehlikesinin olduğu, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesinin ulaşım ve günlük yaşam açısından risk oluşturabileceğinin değerlendirildiği vurgulandı.

Oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaşlar ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alındığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

ELAZIĞ

Elazığ'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitime bir gün daha ara verildi.

Vali Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, yazdıklarınızı okuyorum. Bir yandan da meteorolojiyi takip ediyorum. 2 Ocak'ta da maalesef okullarınızda olmayacaksanız. Dileğim, pazartesi günü zinde ve hazır bir şekilde okullarınızda olmanız. Lütfen bol kitap okuyun ve derslerinize çalışın. Sizleri seviyoruz." ifadelerine yer verdi.

Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 3 gün ara verilmişti.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojinin son değerlendirmesine göre il genelinde kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklı sürmesinin beklendiği, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli buzlanma ve don riskinin bulunduğu bildirildi.

Hava koşulları sebebiyle muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği dikkate alınarak 2 Ocak Cuma günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş-anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

ŞIRNAK

Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın da eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının yanı sıra kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarında devam eden kadın kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Şırnak'ta etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 2 gün ara verilmişti.

MUŞ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının yarın da devam edeceği belirtildi.

Yoğun kar yağışı ile yüksek kesimlerde çığ riski oluşacağınının tahmin edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

GAZİANTEP

Gaziantep’te 2 gündür etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın, 1 gün süreyle ara verildi.

Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada; engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtilerek, “Meteorolojik veriler ışığında ilgili birimlerimiz tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 2 Ocak 2026 Cuma günü Gaziantep’te hava sıcaklıklarının düşmesi, buzlanma ve okullarda salgın hastalık riski oluşması nedeniyle öğrenci ve eğitimcilerimizin sağlığı ve trafikte yaşanacak olumsuz durumlar göz önünde bulundurularak, ilimiz geneli Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim veren tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kur’an kursları 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle tatil edilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” denildi.

ÇORUM

Çorum'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının hakim olduğu kaydedildi.

Buzlanma ve don ihtimaline karşı il genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında valiliğimiz kararıyla eğitim öğretime 2 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Okullara ara verilen günde çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, malul, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

YOZGAT

Yozgat’ta kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle okullarda eğitim-öğretime bir gün daha ara verildi.

Yozgat Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, 2 Ocak Cuma günü Yozgat merkez ve tüm ilçelerinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik verilere göre İlimizde aralıklı kar yağışının bugün akşam saatlerine kadar devam edeceği, hissedilen hava sıcaklığının -17 dereceye kadar düşeceği, aşırı buzlanma ve yer yer sis görüleceğinin anlaşılması sebebiyle oluşabilecek risklerin önüne geçmek amacıyla;

Yozgat İl Merkezimiz ve tüm İlçelerimizde, 2 Ocak 2026 Cuma günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan Jandarma, Emniyet, AFAD gibi kurumlardaki idari izin düzenlemesi ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır."