Yalova'da şehit düşen polisin yürek yakan hikayesi: Emekliliği gelmişti ama kızını okutmak için bırakmadı

Yalova'daki IŞİD operasyonunda şehit olan 50 yaşındaki polis memuru Turgut Külünk'ün hikayesi yürekleri yaktı. Emekliliği dolmasına rağmen mesleği bırakmayan şehidin, yüksek lisans yapan kızını "görev sahibi yapabilmek" için çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Yalova'da terör örgütü IŞİD hücrelerine yönelik düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışma, Düzce'ye ateş düşürdü. Operasyonda şehit olan polis memuru Turgut Külünk'ün (50) acı haberi, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan babası Aydın Külünk (74) ile annesi Kevser Külünk'e (70) ulaştırıldı.

sehit-polis-kulunkun-aci-haberi-duzce-1086310-322399.jpg

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli kahraman polisimiz Turgut Külünk, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit düştü. Yetkililer, Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Sarıyayla köyüne giderek, baba Aydın Külünk ve anne Kevser Külünk'e o kara haberi verdi. Haberin duyulmasının ardından, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu. Acılı aile, taziyeleri kabul etmeye başladı.

sehit-polis-kulunkun-aci-haberi-duzce-1086305-322399.jpg

"YALOVA YAZISINI GÖRÜNCE BURAM KÖZ GİBİ OLDU"

Şehit babası Aydın Külünk'ün, olayın yaşandığı sabah hissettiklerini anlatması ise dinleyenlerin boğazını düğümledi. Televizyonu açmaya korktuğunu belirten acılı baba, o anları şöyle dile getirdi:

"Kalktım sobayı yaktım, ezanı bekledim. Televizyonu açmadım. Ezan okundu, annesi de oruç tutuyordu, 'Uyanmasın' dedim. Namazdan sonra televizyonu açtım. Yalova diye alt yazı geçti. Yalova deyince buram köz gibi oldu. Telefon açtım, telefonla ulaşamadım. 'Benim oğlum gitti' diye içime düştü. Aradım ulaşmadım. Allah mekanını cennet eylesin. Allah kimseye evlat acısı göstermesin."

sehit-polis-kulunkun-aci-haberi-duzce-1086311-322399.jpg

EMEKLİLİĞİ DOLMUŞTU AMA KIZI İÇİN BIRAKMADI

Şehidin annesi Kevser Külünk'ün feryadı ise Türkiye'nin bir başka gerçeğini, bir babanın evladı için yaptığı fedakarlığı gözler önüne serdi. Şehit Turgut Külünk'ün emekliliği hak etmesine rağmen, kızının eğitimi için çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

Gözyaşları içindeki anne Kevser Külünk, şu ifadeleri kullandı:

"İkinci oğlum, bize haberi getirdi, 'Abim şehit oldu' dedi. Yıkıldık, mahvolduk, böyle bir şeyin başıma geleceğini hiç tahmin etmiyordum, beklemiyordum. Çok zor, dayanılacak gibi değil. Allah yardımcımız olsun. 4 çocuğum var; 3'ü erkek, şehit olan en büyükleriydi. Torun arıyor halasını, 'Babam şehit olmuş hala' dedi. Oradan haber dağılmış."

sehit-polis-kulunkun-aci-haberi-duzce-1086308-322399.jpg

"ÇOCUĞUMU GÖREV SAHİBİ YAPAYIM"

Anne Külünk, oğlunun neden emekli olmadığını ise şu sözlerle açıkladı:

"Emekliliği gelmiş, 1 yılı geçmişti. Kızı yüksek lisans görüyordu. 'Çocuğumu görev sahibi yapayım' dedi. 1 kızı var. Kızının hedefi kaymakam olmaktı."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

