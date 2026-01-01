Taksim bembeyaz oldu!

Türkiye genelinde etkisini artıran dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Termometreler birçok bölgede sıfırın altına düşerek eksi dereceleri gösterirken; onlarca ilde kar yağışı, buzlanma, kuvvetli fırtına, tipi ve yoğun yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yurt genelinde yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle birçok ilde okullar tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde başladı.

TAKSİM MEYDANI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kentin yüksek kesimlerinde yoğun görülen kar yağışı öğle saatlerinde Taksim Meydanı'nda etkili oldu. Lapa lapa yağan karın ardından Taksim Meydanı beyaza büründü.

İstiklal Caddesi'nin sembollerinden nostaljik tramvay seyirlik görüntü oluştururken bu anları ölümsüzleştirmek isteyen yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğraf çektirdi.

