Kızı Güllü'yü iterken bunları söylemiş! "Atacağım şimdi seni bay bay"

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül'de 6. kattaki evinin penceresinden düşerek ölen 52 yaşındaki Sanatçı Gül Tut’un, sahne adıyla Güllü'nün ölümünün cinayet olduğu ortaya çıktı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucu, olay sırasında evde bulunan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ifadeleri ve teknik incelemelerle dosya cinayet soruşturmasına dönüştü.

TÜBİTAK ÇÖZDÜ! ANNESİNİ İTERKEN: ATACAĞIM SENİ

Evdeki güvenlik kamerasına ait ses kayıtları TÜBİTAK’a gönderildi. Buradaki analizlerde, bir kadın sesinin “Atacağım şimdi seni” dediği belirlendi.

Güllü'nün kızının avukatı açıklama yaptı: Kaçma şüphesi yoktur

Bu ifadenin Güllü’nün kızı Gülter’e ait olduğu tespit edildi. Kayda göre; yüksek oranda alkol alan Güllü banyodayken, kızı ve Ulu pencereyi açıp, Güllü’nün sevdiği "Malkara" roman havasını çaldı. Güllü banyodan çıktıktan sonra müziği duyunca "O ne lan" dedi ve odaya yöneldi. Burada Gülter’in "Atacağım şimdi seni" demesiyle bir boğuşma yaşandı, ardından Güllü pencereden aşağıya itildi.

"HADİ GÖRÜŞÜRÜZ BAY BAY"

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Ses kayıtlarının yüksek frekansları analiz edildiğinde, Güllü'nün düşüşünün ardından kızının “Hadi görüşürüz bay bay” dediği de kayıtlara geçti.

VALİZLERLE KAÇARKEN YAKALANDILAR

Güllü’nün kızı Gülter ve arkadaşı Ulu, önceki akşam saat 21.45’te İstanbul Büyükçekmece’de kaldıkları siteden valizleriyle ayrılırken “tasarlayarak kasten öldürme” suçlamasıyla gözaltına alındı. Operasyonun, ses kayıtlarının Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaşmasının ardından başlatıldığı belirtildi.

Şüphelilerin Gürcistan üzerinden yurtdışına çıkmak istediği belirlendi. Güzergâh analizleriyle bu plan doğrulandı. Ulu’nun babası Arif Ulu’nun da gözaltına alındığı açıklandı.